Norris – Piastri: Stallorder bei McLaren kein Thema

Lando Norris auf Pole-Position, Oscar Piastri hinter Max Verstappen auf Startplatz 3: Die Ausgangslage von McLaren für den Grand Prix der Niederlande ist sehr gut. Eine Stallorder gibt es bei den Briten keine.

Lando Norris hat im Qualifying zum Traditions-GP der Niederlande eine hervorragende Leistung gezeigt: vierte Pole-Position, nach Russland 2021 sowie Spanien und Ungarn 2024. In Ungarn ging Norris’ Stallgefährte Oscar Piastri von Startplatz 2 ins Rennen, trickste bei Start den Engländer aus und gewann seinen ersten Grand Prix.

Woran Lando dringend arbeiten muss: Norris ist fünf Mal zu einem Formel-1-Rennen von Pole gestartet (Sprint-Poles in Brasilien 2023 und China 2024, GP-Poles in Russland 2021 sowie Spanien und Ungarn 2024) – und kein einziges Mal als Leader aus der ersten Kurve gekommen!

In Ungarn gab es nach dem Rennen kontroverse Diskussionen, ob McLaren im WM-Kampf gegen Verstappen nicht besser ganz auf Norris setzen sollte.

Doch McLaren-Teamchef Andrea Stella sagte dazu im Fahrerlager der Zandvoort-Rennstrecke: «Wir gehen das Thema Rennsport nicht aus der Perspektive Nummer 1 oder Nummer 2 an. Racing bedeutet für uns Fairness und Integrität.»

«Wir haben noch zehn Rennen vor uns. Wenn Lando ein Wörtchen um den Titel mitreden will, dann muss er auf sehr hohem Niveau fahren, damit ergibt sich seine Position auf der Rennstrecke automatisch. Und wenn er sich diese Position erarbeitet hat, dann werden wir uns in aller Ruhe anschauen, ob es Situationen gibt, in welchen Oscar seinen Stallgefährten unterstützen sollte.»

Und Piastri bestätigt in Zandvoort: «Die Regeln sind klar und haben nicht geändert. Wir dürfen beide frei fahren und gewinnen. Aber wir beide wissen auch – wir haben eine Chance auf den Sieg im Konstrukteurs-Pokal, und dazu müssen wir beide in jedem Rennen üppig punkten.» Der australische Ungarn-Sieger: «Sorgen mache ich mir keine. Wir haben wiederholt bewiesen, dass wir hart, aber fair gegeneinander fahren können.» Lando Norris fügt hinzu: «Es gibt nur eine Regel – eine Kollision ist verboten.»

Nicht vergessen an diesem Renntag: Seit sechs Rennen (oder Charles Leclerc in Monte Carlo) ist kein Grand Prix mehr von Pole-Position gewonnen worden …

Qualifying, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,673 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,029

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,172

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,244

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10,416

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,582

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,633

08. Alex Albon (T), Williams, 1:10,653 *

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,857

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,977

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:10,914

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,948 **

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:10,955

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11,215

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,295

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,943

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,995

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,168

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,261

Nicht in der Quali: Logan Sargeant (USA), Williams (Unfall im 3. Training)

* disqualifiziert wegen nicht reglementkonformen Unterbodens

** drei Ränge zurück wegen Blockierens