Toto Wolff: «Nicht zufrieden mit diesen Ergebnissen»

Den Trainingsfreitag in Zandvoort schloss George Russell noch als Schnellster ab. Im Qualifying musste er sich mit Platz 4 begnügen. Lewis Hamilton blieb im Q2 hängen. Die Bilanz von Toto Wolff fällt entsprechend aus.

Die Mercedes-Hoffnung auf ein starkes Rennwochenende in Zandvoort war gross, nachdem George Russell am Freitag die Tagesbestzeit in den Asphalt des niederländischen Rundkurses gebrannt hatte. Der junge Brite musste sich im Qualifying allerdings mit dem vierten Platz begnügen. Noch schlechter erging es seinem Stallgefährten Lewis Hamilton. Der siebenfache Weltmeister blieb im Q2 hängen und kam nicht über den zwölften Platz hinaus.

Teamchef Toto Wolff gestand nach dem Abschlusstraining denn auch unumwunden: «Wir haben natürlich auf ein besseres Qualifying gehofft. Wenn man sich die vorangegangenen Sessions anschaut, waren wir praktisch die ganze zeit in den Top-3. Aber das Auto stand auf Messers Schneide. Es war schwer zu beherrschen, wir hatten viel Untersteuern und dann übersteuerte es plötzlich wieder.»

«Das führte dann zur verrückten Situation, in der Lewis im Q2 ausgeschieden ist. Der vierte Platz von George war wohl das Maximum, das er erreichen konnte. Aber wir sind natürlich nicht zufrieden mit diesen Ergebnissen», stellte der Wiener klar.

Im Rennen hofft Wolff dennoch auf eine Verbesserung. Aus gutem Grund: «Das Renntempo am Freitag war gut, deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir uns etwas verbessern können. Lando Norris stach hervor, alle anderen Top-Team-Piloten waren mehr oder weniger auf Augenhöhe. Ich denke, dass wir mit Lewis etwas weiter nach vorne kommen und mit George um einen Podestplatz kämpfen können. Es wird sicherlich schwierig, mit den McLaren-Piloten zu kämpfen, so stark, wie sie im zweiten Training ausgesehen haben.»

Qualifying, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,673 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,029

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,172

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,244

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10,416

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,582

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,633

08. Alex Albon (T), Williams, 1:10,653

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,857

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,977

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:10,914

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,948

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:10,955

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11,215

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,295

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,943

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,995

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,168

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,261

Nicht in der Quali:

Logan Sargeant (USA), Williams (Unfall im 3. Training)