Lewis Hamilton: Blamage/Strafe, Albon disqualifiziert

​Zuerst schied Mercedes-Star Lewis Hamilton im zweiten Quali-Teil aus, nun muss der siebenfache Weltmeister in der Startaufstellung zum Niederlande-GP um drei Ränge zurück. Alex Albon ist disqualifiziert.

Es ist wirklich nicht der Tag von Lewis Hamilton hier in Zandvoort: Zuerst musste der 105-fache GP-Sieger schon im zweiten Quali-Segment zum Grand Prix der Niederlande Feierabend machen – schlechte Fahrzeugbalance, zunehmend Übersteuern, nur Startplatz 12.

Dann wurde alles noch übler: Denn Hamilton musste bei den Rennkommissaren Felix Holter (Deutschland), Johnny Herbert (Grossbritannien), Matteo Perini (Italien) und Arie Kroeze (Niederlande) antraben.

Grund: Im ersten Segment des Abschlusstrainings war er mit seinem Mercedes dem Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez in die Quere gekommen, der Mexikaner schimpfte wie ein Rohrspatz.

Stunden nach dem Ende des Qualifyings liegt nun das Urteil der Regelhüter vor: Lewis Hamilton muss wegen Blockierens um drei Ränge zurück, das wäre an sich Startplatz 15.



Da Williams-Fahrer Alex Albon mit einem nicht reglementkonformen Unterboden unterwegs war, wird daraus der 14. Startplatz (die finale Startaufstellung wird vom Autosport-Weltverband FIA immer eine Stunde vor dem Rennen veröffentlicht).



Die Rennpolizei kommt bei der Szene zwischen Pérez und Hamilton zum folgendem Schluss.



«Der Fahrer von Wagen 44 (Hamilton), der sich auf einer Auslaufrunde befand, wurde vom Team informiert, dass sich Wagen 11 (Pérez) auf einer schnellen Runde näherte, als er in Kurve 8 einbog. Er wich daraufhin am Ausgang von Kurve 8 von seiner Linie ab, um Wagen 11 Platz zu machen.»



«Als Wagen 11 eintraf, war Wagen 44 jedoch bereits in Kurve 9 eingefahren und bewegte sich am Ausgang von Kurve 9 zurück auf die Ideallinie, wodurch er Wagen 11 eindeutig behinderte.»



«Die Sportkommissare stellen fest, dass der Fahrer trotz einer angemessenen Warnung durch das Team und trotz des Versuchs auszuweichen durchaus hätte langsamer werden können, um das andere Fahrzeug nicht zu behindern. Sie halten die Behinderung daher für unnötig im Sinne des Reglements. Aus diesem Grund wird in Übereinstimmung mit früheren Entscheidungen eine Strafversetzung verhängt.» Und die ist bei einfachen Fällen von Behinderung drei Ränge zurück.



Lewis Hamilton hatte schon vor dem Gang zu den Rennkommissaren festgehalten: «Aus dieser Position ist mein Rennen so gut wie gelaufen.»



Wie bei SPEEDWEEK.com angedeutet, hatten die Regelhüter bei Williams-Fahrer Alex Albon keine andere Wahl als den Ausschluss von der Qualifikation – der Unterboden seines Rennwagens entsprach nicht den im Regelwerk vorgesehenen Massen.



Da Williams-Pilot Logan Sargeant nach seinem üblen Unfall im dritten freien Zandvoort-Training nicht an der Quali teilnehmen konnte und Albon nun ausgeschlossen ist, wird das Williams-Duo von ganz hinten oder aus der Boxengasse losfahren.





Qualifying, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,673 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,029

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,172

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,244

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10,416

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,582

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,633

08. Alex Albon (T), Williams, 1:10,653 *

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,857

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,977

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:10,914

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,948 **

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:10,955

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11,215

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,295

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,943

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,995

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,168

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,261

Nicht in der Quali:

Logan Sargeant (USA), Williams (Unfall im 3. Training)

* disqualifiziert wegen nicht reglementkonformen Unterbodens

** drei Ränge zurück wegen Blockierens