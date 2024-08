Oscar Piastri (McLaren/3.): «Immerhin kein Crash»

​Der Australier Oscar Piastri wird den Traditions-GP der Niederlande vom dritten Startplatz aus in Angriff nehmen: Der McLaren-Fahrer kommt nicht ganz heran an und sagt: «Immerhin hatte ich dieses Mal keinen Crash.»

Oscar Piastri ist gleichmütig wie immer: Der McLaren-Pilot verpasst eine Position in Startreihe 1 zum Grossen Preis der Niederlande nur knapp, auf die Pole-Position-Zeit seines Stallgefährten Lando Norris fehlt aber ein gehöriges Stück Zeit.

Der 23-Jährige aus der GP-Stadt Melbourne ist so ausgeglichen wie wir ihn kennen: «Also ein dritter Platz ist für mich jetzt kein Grund, vor Freude herumzuhüpfen, aber immerhin hatte ich verglichen mit 2023 keinen Unfall.»

«Meine erste schnelle Runde in Q3 war solide, aber die zweite war nicht mehr so gut. Klar bin ich enttäuscht, dass ich keine bessere Platzierung erreicht habe, denn der Speed des Autos ist offensichtlich.»

McLaren hat erstmals seit Miami ein stattliches Evo-Paket ans Auto gebracht, und Ungarn-GP-Sieger Piastri sagt: «Die ganzen Verbesserungen haben generell das gebracht, was wir uns davon versprochen haben. Wie gut diese Entwicklungen wirklich sind, das ist im Detail schwer zu sagen, weil es so windig hier ist. Was das Handling angeht, so fühlt sich der Wagen mit den neuen Teilen sehr ähnlich an wie zuvor.»



«Ich glaube, wir dürfen behaupten, dass wir mit Lando vorne und mir auf Platz 3 eine gute Chance auf den Sieg haben. Ich habe ein gutes Gefühl im Auto, so wie schon an den Rennwochenenden vor der Sommerpause, und wir dürfen dem Grand Prix optimistisch entgegensehen.»



«Ich weiss, dass ich den Speed gehabt hätte für einen Platz in Reihe 1, aber wir hatten eine saubere Quali. Das ist gut. Ich bin einfach mit mir selber nicht zufrieden. Lando hat heute einen besseren Job gemacht als ich.»



«Mein Plan fürs Rennen besteht darin, einen guten Start zu zeigen und idealerweise einen Platz zu gewinnen. Die Rennstrategie wird interessant, denn wir haben uns eine andere Reifenauswahl zur Seite gelegt als Red Bull Racing.»





Qualifying, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,673 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,029

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,172

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,244

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10,416

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,582

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,633

08. Alex Albon (T), Williams, 1:10,653

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,857

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,977

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:10,914

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,948

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:10,955

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11,215

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,295

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,943

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,995

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,168

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,261

Nicht in der Quali:

Logan Sargeant (USA), Williams (Unfall im 3. Training)