Max Verstappen (14.): Was ihm jetzt Hoffnung macht

​Formel-1-Champion Max Verstappen taucht im Klassement des zweiten Monza-Trainings nur auf Platz 14 auf. Der Niederländer sagt, wie der Freitag von Red Bull Racing im königlichen Park einzustufen ist.

Ein grosses Thema in der modernen Arbeitswelt: die – wie es so schön auf Neu-Deutsch heisst – Work/Life-Balance. Das ist bei Max Verstappen kein Thema, er liebt seinen Job und scheint mit seinem Privatleben sehr happy zu sein, ihm ist es derzeit wichtiger bei der Arbeit die richtige Balance zu finden, genauer: eine bessere Fahrzeugbalance seines Arbeitsgeräts namens Red Bull Racing RB20.

Der Niederländer hatte nach Rang 2 beim Heim-GP von Zandvoort festgehalten: «Die gute Fahrzeugbalance aus den ersten Rennen ist irgendwo verloren gegangen, als wir Verbesserungen ans Auto gebracht haben. Und eine gute Balance ist auch ausschlaggebend für den Reifenverschleiss, wo wir unsere Vorreiterrolle ebenfalls eingebüsst haben.»

Red Bull Racing experimentiert in Monza mit verschiedenen Variationen des Unterbodens, aber das ist alles nicht so einfach (also typische Formel 1). Denn die Highspeed-Bahn von Monza erfordert eine ganz besondere aerodynamische Abstimmung, beginnend mit besonders windschlüpfigen Front- und Heckflügeln. In der heutigen Lage von Verstappen und RBR wäre es am besten, an diesem Wochenende hätten wir Barcelona auf dem Programm, nicht Monza, aber das Leben ist bekanntlich kein Ponyhof.

Noch ein Faktor, der den Denksportfaktor für Fahrer und Techniker in Monza erhöht: Monza hat einen frischen Asphalt und andere Randsteine erhalten. Was den Belag angeht, so ist das unkartographiertes Gebiet für alle, doch weniger Randstein-Gehoppel, das kann Max nur Recht sein, «denn da sind sind wir noch immer nicht gut», wie Verstappen betont hat.

Der WM-Leader war Schnellster im ersten Training, taucht in der Tabelle der zweiten Trainingsstunde aber nur auf Rang 14 auf. Klar fragen sich die Verstappen-Fans: Wie fügt sich das alles zu einem aussagekräftigen Bild zusammen?



Der 61-fache GP-Sieger gibt zur Antwort: «Wir haben sehr viel ausprobiert. Das Tempo auf eine Runde im zweiten Training ist nicht so berauschend gewesen, im Dauerlauf sieht das besser aus. Der neue Belag scheint den Reifen gegenüber recht aggressiv zu sein, ich bin gespannt, wie sich die Strecke im weiteren Verlauf des Wochenendes entwickelt.»



«Ich glaube, wir haben heute einige interessante Lösungswege erkannt fürs Auto. Nun gilt es, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen, ein wenig an den Details zu arbeiten, und dann hoffe ich, dass wir in einem wie üblich dicht beisammen liegenden Feld konkurrenzfähig sind.»



«Gewiss, wir suchen derzeit nach Lösungen, aber im Grunde geht es ja in einem freien Training genau darum; Lösungen, die uns nicht nur hier in Monza helfen, sondern wir wollen auch mehr übers Auto lernen, was uns auch bei den Rennwochenenden darüber hinaus hilft.»



«Im ersten Training war das Gefühl im Auto recht gut, im ersten Teil des zweiten Trainings auf eine schnelle Runde nicht ganz so erfreulich, dann aber wieder besser in der Rennsimulation. Wir müssen es jetzt schaffen, alle Puzzle-Teilchen an die richtige Stelle zu legen.»





2. Training, Monza

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,738 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,741

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,841

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,858

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,892

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,086

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,140

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:21,300

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,316

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,363

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,461

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,499

13. Alex Albon (T), Williams, 1:21,592

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,610

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,678

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:21,735

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:21,784

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,819

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,867

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:22,223





1. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,676 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,904

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,917

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,126

05. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:22,127

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:22,199

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,214

08. Alex Albon (T), Williams, 1:22,220

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,311

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:22,374

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,572

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:22,605

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:22,714

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,763

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:22,854

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,864

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:22,880

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,880

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:23,157

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:23,955