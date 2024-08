Lando Norris erwartet spannendes Qualifying in Monza

Obwohl McLaren-Talent Lando Norris den Trainingsfreitag auf dem Highspeed-Kurs von Monza als Zweitschnellster abgeschlossen hat, rechnet er im Qualifying mit viel Gegenwind von der Konkurrenz.

Am Ende des ersten Tages im Königlichen Park von Monza fehlten Lando Norris nur drei Tausendstel auf die Tagesbestzeit, die der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton mit 1:20,738 min aufgestellt hatte. Der Zandvoort-Sieger war damit auch mehr als eine Zehntel schneller als sein Teamkollege Oscar Piastri.

Dennoch war er mit seiner Arbeit nicht glücklich. «Ich hatte heute wirklich Mühe, im ersten Training noch mehr als im zweiten. Wir hatten einfach kaum Grip, ich denke, jeder wird das bestätigen. Aber die Streckenverhältnisse haben sich bis zum zweiten Training zum Glück deutlich verbessert.»

«Ich habe mich wohl einfach nicht so stark gesteigert, wie ich es hätte tun sollen. Das Auto war schnell, Oscar war auch wirklich schnell, aber er hat einen grossen Fehler in seiner Runde, der ihm vier oder fünf Zehntel gekostet hat», erklärte er mit Blick auf seinen Teamkollegen. »Er hätte also locker auf dem ersten Platz landen können», ist sich der Brite sicher.

«Für mich gibt es noch ein bisschen was zu tun», betonte Norris angesichts seiner eigenen Leistung. Im Qualifying erwartet er viel Gegenwind von der Konkurrenz: «Es wird zwischen Ferrari, uns, und wohl auch Red Bull Racing, wenn man sich das erste Training anschaut, sehr eng. Auch Mercedes hat sehr schnell ausgesehen. Es sind also acht Autos, die einen flotten Eindruck hinterlassen haben, und das heisst, dass wir uns auf ein spannendes Qualifying freuen dürfen.»

2. Training, Monza

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,738 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,741

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,841

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,858

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,892

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,086

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,140

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:21,300

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,316

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,363

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,461

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,499

13. Alex Albon (T), Williams, 1:21,592

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,610

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,678

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:21,735

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:21,784

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,819

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,867

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:22,223

1. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,676 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,904

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,917

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,126

05. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:22,127

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:22,199

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,214

08. Alex Albon (T), Williams, 1:22,220

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,311

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:22,374

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,572

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:22,605

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:22,714

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,763

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:22,854

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,864

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:22,880

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,880

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:23,157

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:23,955