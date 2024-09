Vorwürfe gegen Mercedes und McLaren: FIA reagiert

​Flexible Flügel sind in der Formel 1 seit Jahren ein heisses Thema und ein Graubereich im Reglement, in welchem viele Rennställe gefischt haben. Die FIA bezieht Position zu jüngsten Mutmassungen.

Als Faustregel in der Formel 1 gilt: Für jeden FIA-Experten, der am Reglement arbeitet, gibt es hundert Fachleute von Rennställen, die versuchen, Grauzonen in diesem Reglement zu finden und zu nutzen.

Eine solche Grauzone ist das heikle Thema biegsame Flügel. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner würde nie so weit gehen und Mercedes sowie McLaren vorwerfen, etwas Illegales zu tun, der Brite lässt vielmehr im Raum stehen, die ganze Angelegenheit sei Sache der FIA, und vielleicht müsse die Formulierung des Reglements in diesem Punkt überdacht werden.

Aber da ist schon was im Busch. Denn auch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat in Monza betont, er suche das Gespräch mit Vertretern des Autosport-Weltverbands FIA.

Die FIA nimmt nun wie folgt Stellung.



«Seit dem Grossen Preis von Belgien hat die FIA während der ersten beiden Trainings zusätzliche Daten gesammelt, um das dynamische Verhalten der Frontflügel mit Hilfe einer von der FIA vorgeschriebenen Videokamera zu bewerten. Diese Kamera nimmt besondere Bereiche des Flügels auf, die mit den offiziellen FOM-Kameras nicht sichtbar sind.»



«Diese Versuche werden mindestens bis Singapur fortgesetzt, um sicherzustellen, dass jedes Team die von der FIA vorgeschriebene Kamera auf verschiedenen Streckentypen mit verschiedenen Abtriebs-Werten eingesetzt hat.»



«Auf diese Weise entsteht eine umfangreiche Datenbank, die es der FIA ermöglicht, ein möglichst objektives Bild der Situation zu erhalten und die Unterschiede zwischen den verschiedenen auf der Strecke beobachteten dynamischen Mustern einzuschätzen.»



«Kein Bauteil ist unendlich steif, deshalb gibt es im Reglement auch Durchbiegungs-Tests. Der Frontflügel ist über die Jahre hinweg ein herausfordernder Bereich, weil die aerodynamischen Belastungsmuster zwischen den verschiedenen Wettbewerbern variieren und es daher schwierig ist, einen Lastvektor zu finden, der alle Arten von Frontflügelkonstruktionen abdeckt.»



«Andere Bereiche des Autos, einschliesslich des Heckflügels und der Bodenkanten, haben einheitlichere aerodynamische Belastungsmuster im gesamten Startfeld, was einen universelleren Durchbiegungs-Test ermöglicht.»



«Die FIA behält sich wie immer in solchen Fällen das Recht vor, neue Tests einzuführen, wenn Unregelmässigkeiten vermutet werden. Kurzfristige Massnahmen sind jedoch nicht geplant.»



Bislang haben alle Rennwagen die FIA-Tests bestanden.





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0