Nico Rosberg: Kritik an McLaren wegen Norris/Piastri

​McLaren hat beim Grossen Preis von Italien auf eine Stallorder verzichtet, um Verstappen-Jäger Lando Norris zu helfen. Das kann Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg nicht ganz verstehen.

Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen hatte auch in Monza ein schwieriges Rennwochenende: Rang 6. Das einzige Glück im Unglück – sein härtester Titelrivale Lando Norris wurde nur Dritter, hinter Sieger Charles Leclerc im Ferrari und, dies das Pikante, hinter seinem McLaren-Stallgefährten Oscar Piastri.

Wir erinnern uns: In Ungarn wurde Norris von McLaren zur Seite gepfiffen, weil er durch eine fragwürdige Rennstrategie in Führung gespült worden war. Norris musste Platz machen, Piastri gewann seinen ersten Grand Prix. Schon damals monierten Kritiker: sieben Punkte verschenkt im Kampf gegen Verstappen.

Diese Diskussion wird natürlich auch nach dem Italien-GP geführt, denn McLaren beschränkte sich in der Lombardei lediglich auf die so genannte Papaya-Regel: Will heissen, in Anlehnung an die Teamfarbe, es darf frei gefahren werden, hart auch, aber das alles muss fair bleiben, und Fahrzeugkontakt ist absolut verboten.

Der 39-jährige Wiesbadener Nico Rosberg hat den Italien-GP vor Ort erlebt, als Formel-1-Experte der britischen Sky. Der 23-fache GP-Sieger sagt: «Wäre es nicht an der Zeit, nun eine Stallorder einzuführen? Immerhin kam Piastri in Kurve 4 vorbei, Lando hat sich fast gedreht, knapper geht das fast nicht zwischen Stallgefährten, und letztlich war dieser Angriff auch der Grund, wieso Leclerc vorbeischlüpfen konnte.»



«Norris verlor Schwung und vielleicht genau jene Zeit, die McLaren den Sieg gekostet hat. Mit klaren Ansagen könnte sich McLaren das alles sparen.»



Schon nach dem Ungarn-GP hatte der Weltmeister von 2016 darauf hingewiesen: «Aufgrund meiner Erfahrungen im Titelduell mit Lewis Hamilton bei Mercedes kann ich sagen – ein Team muss strenge Regeln herausgeben, denn sonst tanzen die Fahrer dem Rennstall irgendwann auf der Nase herum.»



Lando Norris hat als WM-Zweiter derzeit einen Rückstand von 62 Punkten auf Leader Verstappen. Piastri ist WM-Vierter, 44 Punkte hinter Norris.





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0