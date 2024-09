Toto Wolff: «Mercedes ist von Bestform weit entfernt»

​Mercedes-Benz ist beim Grand Prix von Italien auf den Rängen 5 (Lewis Hamilton) und 7 (George Russell) ins Ziel gekommen und sah nie siegfähig aus. Teamchef Toto Wolff moniert Probleme mit den Reifen.

Die Formschwankungen der meisten Top-Teams sind einer der bemerkenswertesten Aspekte dieser spannenden Formel-1-WM 2024: In Belgien kreuzten die beiden Mercedes die Zielflagge als erste Fahrzeuge, in Zandvoort war Lando Norris im McLaren das Mass der Dinge, in Monza gewann Charles Leclerc dank eines taktischen Geniestreichs von Ferrari, meisterhaft umgesetzt vom Fahrer.

Auf der italienischen Traditionsstrecke war das Abschneiden von Mercedes ernüchternd: Rang 5 für Lewis Hamilton, Platz 7 für George Russell. Dabei hatte Mercedes vor der Sommerpause doch drei von vier Rennen gewonnen!

Mercedes-Teamchef Toto Wolff fasst das Geschehen im Speed-Tempel von Monza so zusammen: «Es lief besser als in Zandvoort, aber wir sind ein ganzes Stück von unserer Form entfernt, die wir vor der Pause zeigen konnten.»

Das eine Problem für dann zum nächsten, wie der Österreicher betont: «Wenn du in Sachen Tempo im Hintertreffen bist, dann bist du auch eingeschränkt bezüglich Rennstrategie. Es ist gut, dass wir nun ein wenig Zeit haben bis zum nächsten GP-Wochenende, um dem auf den Grund zu gehen.»



George Russell hatte in Belgien meisterhaftes Reifen-Management gezeigt, aber genau am Umgang mit den Reifen haperte es in Norditalien. Der Wiener Wolff weiter: «Auf eine Runde fiel es uns leichter, Speed aus dem Wagen zu holen. Das ist an sich eine gute Nachricht. Dann aber schaffen wir es nicht, die Reifen über einen längeren Zeitraum im besten Wirkungsfenster zu behalten. Und daran haben wir schon in Zandvoort geknabbert.»



«In Monza hatten wir das Problem, das der linke Vorderreifen zum Körnen neigte. Bei George begann das im ersten Teil des Rennens ein wenig früher als bei Lewis. Daher waren wir dann im zweiten Rennsegment eher defensiv, in der Hoffnung, dass wir vielleicht einen Einstopper hinbekommen, doch dann fing das Körnen wieder an.»



Wolff findet: «Für den Fahrer ist das ohnehin immer ganz schwierig einzuschätzen – werden die Walzen das bis zum Schluss durchhalten? Besonders dann, wenn das links vorne so schlecht aussieht, und der Pilot nicht wissen kann, ob sich der Reifen erholen wird.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0