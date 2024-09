Alex Albon in Monza: Schildkröte und weißer Hai 02.09.2024 - 19:16 Von Silja Rulle

© LAT Alex Albon bei der Fahrerparade in Monza

Williams-Pilot Alex Albon holte in Monza für sein Team zwei Punkte. Danach spricht er von einem intensiven Rennen – und verrät, warum er dabei an eine Schildkröte und in einem Moment auch den «weißen Hai» denken musste.