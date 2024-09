Baku-GP im Live-Ticker & TV: Chaos programmiert

​In Barcelona oder Monaco gibt das Qualifying weitgehend vor, wer am Ende auf dem Siegerpodest steht. Das ist beim Grossen Preis von Aserbaidschan auf dem Strassenkurs von Baku ganz anders.

Seit Jahren gilt für den Circuit de Barcelona-Catalunya und den Circuit de Monaco: Wer im Abschlusstraining einen Platz in den ersten beiden Startreihen erringt, der hat rein statistisch ausgezeichnete Chancen, nach dem Rennen das Siegerpodest zu besuchen. Ganz anders in Baku.

In Aserbaidschan hat sich in den letzten Jahren gezeigt: Ein Startplatz in der ersten Reihe muss nicht sein, denn oft geht es beim Grand Prix am kaspischen Meer drunter und drüber. Keine Regel ohne Ausnahme: 2019 waren die ersten Drei im Abschlusstraining einen Tage später auch die ersten Drei im Rennen.

Wir haben uns die bisherigen Rennen kurz angeschaut, mit den Podestbesuchern, in Klammern dazu ihr jeweiliger Startplatz.

Europa-GP 2016

1. Nico Rosberg, Mercedes (1.)

2. Sebastian Vettel, Ferrari (4.)

3. Sergio Pérez, Force India (2.)



Aserbaidschan-GP 2017

1. Daniel Ricciardo, Red Bull Racing (10.)

2. Valtteri Bottas, Mercedes (2.)

3. Lance Stroll, Williams (8.)



Aserbaidschan-GP 2018

1. Lewis Hamilton, Mercedes (2.)

2. Kimi Räikkönen, Ferrari (6.)

3. Sergio Pérez, Force India (8.)



Aserbaidschan-GP 2019

1. Valtteri Bottas, Mercedes (1.)

2. Lewis Hamilton, Mercedes (2.)

3. Sebastian Vettel, Ferrari (3.)



Aserbaidschan-GP 2021

1. Sergio Pérez, Red Bull Racing (6.)

2. Sebastian Vettel, Aston Martin (11.)

3. Pierre Gasly, AlphaTauri (4.)



Aserbaidschan-GP 2022

1. Max Verstappen, Red Bull Racing (3.)

2. Sergio Pérez, Red Bull Racing (2.)

3. George Russell, Mercedes (5.)



Aserbaidschan-GP 2023

1. Sergio Pérez, Red Bull Racing (3.)

2. Max Verstappen, Red Bull Racing (2.)

3. Charles Leclerc, Ferrari (1.)



Wie sich das 2024 entwickelt, können Sie in unserem beliebten Live-Ticker verfolgen, mit dem wir aus dem Qualifying und vom Rennen berichten werden.





