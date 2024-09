Mark Webber zu Piastri: «Fuhr monatelang kein Rennen»

Oscar Piastri hat in den Nachwuchsklassen eine beachtliche Erfolgssträhne erlebt, bevor er ein Jahr auf die Ersatzbank musste. Umso erstaunlicher sind seine Formel-1-Ergebnisse einzuordnen, sagt Mark Webber.

Dass Oscar Piastri zu den aussergewöhnlichen Rennfahrer-Talenten gehört, hat der junge Australier bereits in den Jahren vor seinem Formel-1-Aufstieg bewiesen. 2019, 2020 und 2021 setzte er sich jeweils als Serien-Rookie gegen den Rest des Feldes durch und feierte einen Gesamtsieg nach dem anderen – erst im Formula Renault Eurocup, dann in der Formel 3 und schliesslich in der Formel 2.

Trotzdem musste der Ausnahmekönner 2022 nach dem Formel-2-Titelgewinn ein Jahr auf der Ersatzbank verbringen. Zwar durchlief er als damaliger Alpine-Junior ein intensives Förderprogramm, bei dem er einige Formel-1-Kilometer sammeln konnte. Monatelang fuhr er aber keine Rennen, wie sein Landsmann und Manager Mark Webber betont.

Im Podcast «Formula For Success» von GP-Veteran David Coulthard und Ex-Teambesitzer Eddie Jordan schwärmt Webber: «Er kam nach einer 15-monatigen Rennpause in die Formel 1. Er hat verdammt lange kein Rennen bestritten, bevor er sein GP-Debüt gab. Das war natürlich hart.»

«Du musst natürlich weiter an deinen Fahrkünsten feilen und er hatte diese Phase, in der er keine Rennen bestritten hat», fuhr der neunfache GP-Sieger fort. «Der Schritt in die Formel 1 ist gross, das wissen wir alle. Und er hat dennoch zeigen können, dass er bereit ist, es mit den grossen Jungs aufzunehmen. Er fährt mit Respekt, kämpft hart und sauber», stellte der 48-Jährige klar.

Piastri glänzte im vergangenen Jahr mit zwei Podestplätzen in der Formel 1. Der damalige Rookie sicherte sich in Japan bei seinem 16. GP-Einsatz den dritten Platz, im darauffolgenden Rennen in Katar gewann er den Sprint und wurde im Rennen Zweiter. Den zweiten Platz sicherte er sich in diesem Jahr auch in Monaco und Österreich, bevor er in Ungarn seinen ersten GP-Sieg feierte. Seither stand er zwei weitere Male – in Belgien und Monza – als Zweiter auf dem Podest.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0