David Coulthard über Verstappen: «So geht’s weiter»

​Red Bull Racing ist seit dem 23. Juni und dem Sieg von Max Verstappen in Spanien ohne Volltreffer. Ex-RBR-Fahrer David Coulthard sagt, ob den Weltmeistern die Felle davonschwimmen.

Die Formel 1 ist weiterhin starken Wellenbewegungen unterworfen. Mercedes war in Belgien nicht zu schlagen, McLaren fuhr in den Niederlanden zum Sieg, Ferrari in Monza. Und WM-Leader Max Verstappen mit Red Bull Racing? Sie erhielten vorderhand letztmals am 23. Juni auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya den Siegerpokal überreicht.

In der Form der vergangenen Rennen wird es ganz schwierig, den Konstrukteurs-Pokal erfolgreich zu verteidigen, und der Vorsprung von Verstappen in der Fahrer-WM schwindet. Wie geht das nun bei den kommenden WM-Läufen in Baku und Singapur weiter?

David Coulthard ist in der Formel 1 bei 246 WM-Läufen an den Start gegangen, 13 davon hat er gewonnen, als früherer RBR-Fahrer weiss er genau, wie der Rennstall aus Milton Keynes tickt, und er hat so ziemlich alles erlebt, was in der Königsklasse passieren kann.

Der 53-jährige Schotte sagt als GP-Experte von Channel 4: «Gewiss, Red Bull Racing ist nicht mehr so konkurrenzfähig wie im ersten Teil der Saison. Die Stoppuhr lügt nicht. Sie sind ins Hintertreffen geraten, denn die Verbesserungen des Fahrzeugs haben nicht funktioniert. Sie wissen das alles.»



«Aber wir sprechen hier noch immer von einem Team, das sieben Saisonrennen gewonnen hat, also mehr als doppelt so viele wie jeder andere Rennstall. Was in der WM weiter passiert, das liegt in der Hand der gleichen Techniker, die dieses Siegerauto gebaut haben. Sie müssen es nur schaffen, dieses derzeit schlummernde Potenzial wieder wecken.»



Der WM-Zweite von 2001 (hinter Michael Schumacher) hat sich in Monza genau angeschaut, was Max Verstappen getan hat. «Ich sah bei ihm eine hohe Fehlerquote, und die lag daran, dass Max mehr aus dem Wagen holen wollte als es hergab. Im letzten Quali-Teil hat er das nicht auf die Reihe bekommen, und das ist für ihn sehr ungewöhnlich. Fehler auf beiden schnellen Runden? Eine Zeit auf dem Niveau von Pérez? Das ist alles nicht der Verstappen, den wir kennen.»



«Aber ich habe auch einen Piloten gesehen voller Leidenschaft und Angriffslust. Wenn du gewinnst, dann lieben dich alle, und Vieles scheint fast mühelos zu gehen. Aber wenn die Dinge nicht so gut laufen, dann kommt rohe Leidenschaft zum Vorschein.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0