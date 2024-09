WM-Fight in der Formel 1: Duell oder Mehrkampf?

Das Formel-1-Kräfteverhältnis hat sich im Laufe der Saison verändert. Zu Beginn war Red Bull Racing noch der klare Favorit, doch nun hat die Konkurrenz zugelegt. GP-Veteran Martin Brundle analysiert die Lage.

Das Jahr hat für das Red Bull Racing Team gut begonnen. Max Verstappen gewann vier der ersten fünf Rennen der Saison, sein Teamkollege Sergio Pérez landete in den jeweiligen Kräftemessen immer auf dem Podest. Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet, McLaren hat seit dem Rennen in Österreich jedes Mal mehr Punkte als Red Bull Racing abgestaubt, auch Ferrari konnte stark zulegen und im jüngsten GP in Monza mehr WM-Zähler als jedes andere Team bejubeln.

In der Konstrukteurswertung fehlen den Gegnern des Weltmeister-Teams nicht mehr viele Punkte, um die Spitzenposition zu übernehmen. Und auch in der Fahrer-Wertung rückt Lando Norris Titelverteidiger Max Verstappen immer näher. Was dem Niederländer aus dem Red Bull Racing Team in die Hände spielt: Der Traditionsrennstall verzichtete bisher darauf, Norris mittels Stallorder im WM-Kampf zu helfen.

Das könnte sich ändern, schreibt Martin Brundle in seiner Analyse auf «Skysports.com». Er fasst zusammen: «Es stehen noch acht Rennwochenenden in diesem Jahr auf dem Programm, einschliesslich drei Sprints, bei denen noch zusätzliche Punkte verteilt werden. Norris fehlen in der Fahrer-Wertung noch 62 Punkte auf Verstappen. Der Rückstand hätte auch 52 betragen können, wenn McLaren in den jüngsten Rennen darauf bestanden hätte, dass Piastri seine Position jeweils aufgegeben hätte.»

«Sie haben darauf verzichtet, weil sie das nicht wollten und sie hatten auch das Gefühl, dass Norris nicht unbedingt den WM-Titel gewinnen will, indem er einen gefügigen Schützenhelfer an seiner Seite hat. Aber ich bin gespannt, was wir erleben werden, wenn sie wirklich Druck auf Red Bull Racing und Max Verstappen ausüben wollen», fügt der GP-Veteran an.

«Die Konstrukteurswertung ist eine andere Geschichte, wenn man sich anschaut, dass McLaren bis auf acht Punkte an Red Bull Racing herangerückt ist. Aber auch Ferrari liegt mittlerweile nur noch 39 Punkte hinter der Spitze und wenn man sich das aktuelle Kräfteverhältnis anschaut, dann deutet alles auf einen Spitzenkampf zwischen Ferrari und McLaren hin. Wir dürfen uns also immer noch auf ein spannendes Ende dieser Saison freuen», ist sich der 65-jährige Brite sicher.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0