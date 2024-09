Lando Norris (McLaren): «So will ich den Titel nicht»

​McLaren ändert den Kurs: Ab jetzt wird ganz auf die Karte Lando Norris gesetzt, um weiter Druck auf WM-Leader Max Verstappen zu machen. Aber Norris erwartet keine Geschenke von Oscar Piastri.

Vorfahrt für Lando Norris: Bei McLaren ist eine neue Vorgehensweise festgelegt worden, um den Rückstand des Briten auf WM-Leader Max Verstappen weiter zu verringern – wenn es darum geht, ein Ergebnis von Norris zu optimieren, dann wird der junge Australier Oscar Piastri Platz machen müssen. Das war noch in Monza anders.

Lando Norris sagt dazu im Fahrerlager des Baku City Circuit: «Ich erwarte von Oscar nicht, dass er mich höflich vorbeiwinkt, sollte er ein Rennen anführen. Ich sehe solche Situationen eher dann, wenn es um Positionen dahinter geht. Ich finde – wenn Piastri führt, und er verdient den Sieg, dann soll er gefälligst auch gewinnen.»

Längst fragen sich die Norris-Fans: Wird die WM-Chance von Norris verschleudert? Immerhin bräuchte der Brite doch jeden Punkt, um den Niederländer zu gefährden, und eine beträchtliche Menge ist bereits versemmelt worden.

Aber Norris meint: «Ich will den Titel verdient gewinnen und nicht um jeden Preis. Ich bin einfach der Ansicht – wenn jemand einen besseren Job macht als ich, dann gebührt mir kein Sieg. Ich will den Anderen nichts wegnehmen, was mir nicht zusteht.»



«Ich will keinen Titel auf dem Präsentierteller serviert bekommen. Ja, gewiss wäre es toll, sich Weltmeister nennen zu dürfen, aber längerfristig hätte ich wohl keine Freude, auf diese Weise den Titel zu holen.»



«So will ich nicht Weltmeister werden. Ich will gegen Max kämpfen, ich will Max bezwingen, ich will alle anderen 18 schlagen, ich will unter Beweis stellen, dass ich da draussen der beste Fahrer bin. So will ich Champion werden, nicht anders.»





