Max Verstappen vor Baku-GP: Hausaufgaben erledigt

​Der Baku City Circuit ist eine Rennstrecke, auf welcher die Erfolgsbilanz von Red Bull Racing-Star Max Verstappen mässig ausfällt. Der Niederländer hat sich noch gründlicher als sonst vorbereitet.

Wenn die Formel-1-Autos am späten Nachmittag um den kniffligen Strassenkurs Baku City Circuit pfeilen, haben die Fahrer auch mit schwierigen Lichtverhältnisse zu kämpfen – und das passt ganz gut zur Zwischenbilanz von Max Verstappen in Aserbaidschan: Licht und Schatten.

Der 26-jährige Niederländer konnte hier nur bislang einmal gewinnen (2022), vor einem Jahr wurde er Zweiter hinter seinem Red Bull Racing-Stallgefährten Sergio Pérez, dem diese Bahn liegt.

Max schied allerdings auch drei Mal aus (Motorschaden 2017, Kollision ausgerechnet mit seinem RBR-Teamkollegen Daniel Ricciardo 2018, Reifenplatzer 2021).

Vor seinem 202. Formel-1-GP sagt der 61-fache GP-Sieger Verstappen: «Ich war diese Woche wieder in der Rennwagenfabrik und habe vor den Wochenenden in Baku und Singapur ausgiebig im Rennsimulator gearbeitet.»

«Monza war ein weiteres hartes Rennen, und es ist unsere Priorität, unsere Form wieder auf das Niveau zu bringen, auf dem sie sein muss, also im ersten Teil der Saison. Wir arbeiten unermüdlich daran, die Probleme, die wir in den letzten Rennen mit dem Auto hatten, aus der Welt zu schaffen.»



«Mit dem Rennwochenende in Baku kehren wir nun zu den Übersee-Rennen zurück. Baku ist interessant zu fahren, da es sich um eine interessante Mischung aus schnellen Passagen und langsamen Kurven handelt. Besonders in der Altstadt sind zahlreiche anspruchsvolle Ecken zu finden, in welche du teilweise blind einlenkst.»





Max Verstappen in Baku

2016: 9. Startplatz – Rang 8

2017: 5. Startplatz – Ausfall (Motor)

2018: 5. Startplatz – Ausfall (Kollision)

2019: 4. Startplatz – Rang 4

2021: 3. Startplatz – Unfall

2022: 3. Startplatz – Sieg

2023: 2. Startplatz – Rang 2





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0