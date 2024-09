McLaren gibt zu: Stallorder für Norris, gegen Piastri

​Es war eine Frage der Zeit, nun ist die Entscheidung da: McLaren-Teamchef Andrea Stelle hat dem jungen Australier Oscar Piastri klargemacht, dass er sich in den Dienst von Lando Norris stellen muss.

Noch im Traditions-GP von Italien galt bei McLaren die so genannte Papaya-Regel: In Monza durften Lando Norris und Oscar Piastri beide auf Sieg fahren, was Piastri eiskalt nutzte, um sich noch in der ersten Runde auf Norris zu werfen, am Ende wurde der junge Australier Zweiter hinter Charles Leclerc, Norris schmollender Dritter.

Aber schon nach dem Rennen im königlichen Park liess McLaren-Teamchef Andrea Stella anklingen, wo die Reise hingeht: «Wir müssen erkennen, dass nicht nur die Konstrukteurs-WM für uns drin liegt, sondern mit der Leistung, die wir im Moment im Auto haben, auch die Fahrer-WM. Wenn wir beides erreichen können, müssen wir das Team und Lando in die Lage versetzen, beide Meisterschaften zu verfolgen.»

Der Italiener weiter: «Beide Fahrer sind rein rechnerisch in der Lage, das zu schaffen, aber Lando ist aus numerischer Sicht in der besten Position, und wir kämpfen gegen Max Verstappen. Wenn wir also einen Fahrer unterstützen wollen, müssen wir den Fahrer in der besten Position auswählen.» Norris liegt 44 Punkte vor Piastri.



Fürs kommende GP-Wochenende von Baku gelten andere Regeln, denn Stella hat gegenüber der BBC bestätigt: «Ohne unsere Prinzipien zu verletzen, gilt ab sofort unsere Unterstützung vorwiegend Lando. Grundlegend gilt – das Team kommt zuerst. Wir wollen den Piloten gegenüber fair sein, aber so etwas wie in Monza darf nicht nochmals vorkommen. Da fuhren wir auf den ersten beiden Rängen die erste Schikane an, kamen aber nur auf den Rängen 1 und 3 heraus.»



«Wir haben mit Oscar Piastri gesprochen, und ich habe ihn gefragt: ‘Wärst du dazu bereit, selbst auf einen Sieg zu verzichten?’ Er hat mir zur Antwort gegeben: ‘Das wäre sehr schmerzhaft, aber wenn es das Richtige ist, dann mach ich das.’»





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0