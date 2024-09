McLaren in Not: Piastri oder Norris muss aussetzen!

​In einer kritischen Phase der Formel-1-WM hat sich McLaren dazu entschlossen, im Rahmen des Mexiko-GP den IndyCar-Piloten Pato O’Ward ins Auto zu setzen. Ein Stammfahrer wird zuschauen müssen.

Der siebenfache IndyCar-Laufsieger Pato O’Ward wird am 25. Oktober in Mexiko-Stadt einen McLaren fahren: Der 25-jährige Mexikaner aus Monterrey darf vor eigenem Publikum im ersten Training zum Traditions-GP ausrücken.

Es wird der dritte Einsatz von O’Ward im Rahmen eines GP-Wochenendes sein, nach Freitageinsätzen in Abu Dhabi 2022 und 2023. Der Mittelamerikaner hat überdies zahlreiche Tests mit verschiedenen GP-Rennwagen von McLaren gefahren.

Der Einsatz kommt nicht zustande, weil ein zweiter Mexikaner auf der Bahn neben Sergio Pérez die Fans verzücken wird. McLaren macht hier vielmehr aus der Not eine Tugend.

Denn im Formel-1-Reglement ist verankert, dass ein GP-Rennstall an mindestens zwei freien Freitagtrainings einen Nachwuchsfahrer einsetzen muss.

Pato, gegenwärtig auf Rang 6 in der IndyCar-Meisterschaft, ist sehr glücklich: «Ich kann es kaum erwarten, vor meinen Fans in Mexiko zu fahren. Grosses Dankeschön an Andrea Stella und Zak Brown. Der diesjährige Formel-1-McLaren ist eine Rakete, und ich bin bereits im Rennwagenwerk dabei, mich im Simulator auf Mexiko vorzubereiten.»



McLaren-Teamchef Andrea Stella hat vor dem GP-Wochenende von Baku klargemacht: Lando Norris erhält nun Vorfahrt. Damit würde sich aufdrängen, Piastri auf die Ersatzbank zu setzen. Jedoch: Sollte McLaren den zweiten Freitageinsatz aufs WM-Finale von Abu Dhabi ansetzen, Norris dann aber noch Chancen gegen Verstappen haben, dann würde es wenig Sinn machen, den Engländer im ersten Training zuschauen zu lassen.



Knifflige Aufgabe für McLaren.





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0