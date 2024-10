Rubens Barrichello startet in Monza im GT Open

Der zweimalige Formel 1-Vizeweltmeister Rubens Barrichello kehrt nach Monza zurück. Er wird im International GT Open an den Start gehen. Kurioserweise startet er in dem Team, in dem er vor 32 Jahren Formel 3000 fuhr.

Zwischen 1993 und 2011 fuhr Rubens Barrichello in der Formel 1 – mit 323 Rennstarts war der Brasilianer zeitweise Rekordstarter in der Königsklasse. 2002 und 2004 wurde «Rubinho» dabei Vizeweltmeister hinter Michael Schumacher. Dabei war der königliche Park in Monza eine von Barrichellos Lieblingsstrecken – 2002, 2004 und 2009 gewann er auf dem Hochgeschwindigkeitskurs im Norden von Italien. Nach seiner Formel 1-Zeit wurde er zweimal Meister in der brasilianischen Stock Car-Meisterschaft. Er nahm auch an den 24h Le Mans, den 24h Spa und der IndyCar-Meisterschaft teil. Nun kehrt er nach Monza zurück.

Barrichello wird beim International GT Open in Monza an den Start gehen. Gemeinsam mit Giuseppe Cipriani wird er für Il Barone Rampante einen Lamborghini Huracán GT3 in der internationalen GT-Serie pilotieren. Die beiden Piloten absolvierten zuletzt in Barcelona bereits einen gemeinsamen Test.

Cipriani gewann bereits vorzeitig den Titel in der Am-Klasse der Rennserie – es ist sein dritter Titel in sechs Jahren. Gemeinsam mit Barrichello wird er in Monza beim «GT Open 500»-Langstreckenrennen in der Pro-Am-Klasse starten.

«Rubinho» war dieses Jahr im Fahrerlager der Veranstaltungen der GT Sport-Organisation sehr präsent, da sein Sohn Fernando an der Euroformula Open teilnimmt. Bei den privaten Tests in Barcelona testete er den Lamborghini Huracán GT3, mit dem er in Monza an den Start gehen wird. Interessanterweise kehrt er damit an den Ort zurück, an dem er 1992 für das italienische Team in der Formel 3000 antrat – 32 Jahre später.

Rubens Barrichello vor seinem Start in Monza: «Ich freue mich sehr, in Monza mit Il Barone Rampante im Lamborghini Huracán anzutreten. Ich bin bereits mit ihnen gefahren, als wir in der Formel 3000 aktiv waren. Natürlich hat das Team die Kategorie und die Mitglieder gewechselt, aber sie sind immer noch ein hervorragendes Team. Sie haben bereits den Titel in der Am-Klasse gewonnen und kämpfen bei jedem Rennen um das Podium. In Monza anzutreten ist für mich immer etwas Besonderes. Hier habe ich zweimal mit Ferrari und einmal mit Brawn GP gewonnen. Ich hatte einige wunderbare Momente, als ich mit Ferrari antrat und ich kann die enorme Unterstützung der Fans nicht vergessen, die mir immer mit Zuneigung folgten, auch als ich das Team wechselte. Ich nehme zum ersten Mal an der GT Open teil, daher wird alles neu für mich sein. Ich hatte die Gelegenheit, in Barcelona einige Runden mit dem Auto zu fahren, und ich muss sagen, dass ich mich gut gefühlt habe. Jetzt kann ich es kaum erwarten, mich für die ersten Tests auf die Strecke zu begeben! In Monza wird auch mein Sohn an den Euroformula Open teilnehmen, wo er derzeit auf dem dritten Platz der Gesamtwertung liegt. Es wird ein arbeitsreiches Wochenende und hoffentlich ein zufriedenstellendes für die ganze Familie!»

«Es war eine großartige Saison, die mit dem Gewinn des AM-Klassentitels bei einem noch ausstehenden Rennen und drei Siegen und sieben weiteren Podiumsplätzen gekrönt wurde. Jetzt haben das Team und ich beschlossen, in Monza in der Pro-Am-Klasse beim Endurance-Rennen anzutreten, und zwar mit einem so renommierten Fahrer wie Rubens Barrichello, mit dem wir die Möglichkeit haben werden, ein großartiges Rennen zu fahren. Es wird sicherlich nicht einfach, da das Wettbewerbsniveau sehr hoch ist, aber in Monza haben wir immer hervorragende Ergebnisse erzielt. Es ist eine Strecke, die mir gefällt und ich bin mir sicher, dass wir ein gutes Ergebnis einfahren werden», ergänzt Giuseppe Cipriani.