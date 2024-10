F1-Rückkehr von Toyota: Technik-Partner von Haas

Das amerikanische Formel-1-Team Haas bekommt einen offiziellen Technik-Partner: Mit Toyota Gazoo Racing, der Motorsport-Abteilung des japanischen Autobauers, kehrt eine weltbekannte Marke in den Sport zurück.

Es ist ein mehrjähriges Abkommen, auf das sich Toyota und Haas geeinigt haben. Toyota Gazoo Racing wird der neue offizielle Technik-Partner des US-Rennstalls. Im Zuge der Zusammenarbeit werden die Motorsport-Abteilung der Japaner und das Formel-1-Team Expertise, Wissen und Ressourcen teilen.

Toyota Gazoo Racing bietet Design-, Technik- und Fertigungsdienstleistungen, im Gegenzug wird das Haas-Team technisches Know-how und wirtschaftliche Vorteile bieten. Mit dem Ziel, die Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Formel-1-Mannschaft zu verbessern, wird Toyota Gazoo Racing seine eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten in einer Vielzahl von Bereichen weiterentwickeln.

Toyota blickt auf eine mehr als 60-jährige Geschichte im Motorsport zurück. Heute ist das Unternehmen mit Toyota Gazoo Racing in der Rallye-WM und der Langstrecken-WM (WEC) ganz vorne mit dabei. Beginnend mit dem nächsten Rennwochenende in Austin, das am Wochenende des 20. Oktober über die Bühne gehen wird, wird der «Toyota Gazoo Racing»-Schriftzug auf den beiden Autos zu sehen sein, mit denen Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen um WM-Punkte kämpfen.

«Ich freue mich sehr über diese technische Partnerschaft», erklärt Haas-Teamchef Ayao Komatsu. «Die Vorteile dieser Zusammenarbeit mit einem Weltführer der Automotive-Branche liegen auf der Hand. Dass wir von den Ressourcen und dem Wissen sowie den Technik- und Hersteller-Prozessen von Toyota Gazoo Racing profitieren können, wird unsere eigene Entwicklung vorantreiben und ein Schlüsselfaktor bei der Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit sein. Als Gegenleistung bieten wir eine Plattform an, die es Toyota ermöglicht, die eigenen Ingenieur-Fähigkeiten auszubauen.»

«Natürlich freut es mich sehr, dass sowohl die Formel 1 als auch unser langjähriger Partner Ferrari, mit dem wir die weitere Zusammenarbeit bereits beschlossen und verkündet haben, das Vorhaben unterstützen», betont der Japaner, der sich bei Formel-1-CEO Stefano Domenicali, Ferrari-Teamchef Fred Vasseur, Toyota-Chef Akio Toyoda, Gazoo-Racing-Präsident Tomoya Takahashi und Gazoo-Projektmanager Masaya Kaji bedankt. «Jeder bei Haas freut sich auf die Ergebnisse dieser Partnerschaft, und wir können es nicht erwarten, endlich loszulegen.»

Auch bei Toyota ist die Freude gross. Tomoya Takahashi bedankt sich bei Gene Haas, Ayao Komatsu, Domenicali und Vasseur und erklärt: «Durch die Partnerschaft mit dem Haas-Team wollen wir Fahrer, Ingenieure und Mechaniker ausbilden und gleichzeitig das Haas-Team und Toyota Gazoo Racing stärken.»