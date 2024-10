Red Bull Technology: Mehr als 40 Schüler zu Besuch

Im Rahmen des «STEMx»-Projekts besuchten mehr als 40 Schüler aus der Nähe von Milton Keynes den Red Bull Technology Campus, um dort an verschiedenen STEM-Projekten mit Formel-1-Bezug teilnehmen konnten.

Mit dem «STEMx»-Projekt will Red Bull Technology zusammen mit der Milton Keynes College Group die Vielfalt und Inklusion im Motorsport und im Ingenieurwesen fördern. Die Initiative zielt darauf ab, die Welt des Motorsports einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und Schüler für Naturwissenschaften, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM) sowie für die verschiedenen Aufgaben im Motorsport zu begeistern.

«STEMx» hat für die Schulen ein sechswöchiges Lehrprogramm zusammengestellt, dass sich an den englischen Lehrplänen orientiert. Dieses bietet ein mobiles und interaktives Lernerlebnis, das sowohl in der Schule als auch online stattfinden kann. Das Programm wurde so gestaltet, dass mann es für jede Altersgruppe anpassen kann.

Zum «STEMx»-Startschuss durften mehr als 40 Schüler aus der Region den Red Bull Technology Campus besuchen, um an STEM-Aktivitäten rund um das Thema Formel 1 teilzunehmen. Die Besucher durften unter anderem Reaktionsspiele, Medien-Aktivitäten, Simulator-Fahrten, ein Formel-1-Quiz und Lego-Bauprojekte absolvieren. Das «STEMx»-Programm wird 2025 in und um Milton Keynes eingeführt.

Teamchef Christian Horner erklärte: «Als Team sind wir der festen Überzeugung, dass der Talentpool, aus dem wir rekrutieren, die Vielfalt der Gesellschaft besser widerspiegeln sollte. Aber um dies zu erreichen, müssen wir bereits bei der Basis ansetzen. Genau darum geht es bei STEMx – wir wollen so viele potenzielle Ingenieure wie möglich durch ein flexibles, vielseitiges und vor allem mobiles Programm zu erreichen.»

«STEMx kann zu ihnen kommen, ganz gleich, wo sie sich befinden. Wir sagen immer, dass die Menschen unser wichtigstes Kapital sind, und unser Ziel ist es, junge Menschen zu inspirieren, sich in der Schule mit STEM-Fächern zu beschäftigen und diese Leidenschaft schliesslich in eine erfolgreiche Karriere zu verwandeln, hoffentlich in der Formel 1 und bei Red Bull Technology», fügte der Brite an.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0