Max Verstappen über Oscar Piastri: «Super Job»

Red Bull Racing hat die Führung in der Konstrukteurswertung McLaren überlassen müssen. Das lag nicht zuletzt auch an der guten Leistung von Oscar Piastri, auf den Champion Max Verstappen grosse Stücke hält.

Im WM-Kampf gegen McLaren muss es Max Verstappen nicht nur mit seinem ersten Verfolger Lando Norris aufnehmen. Auch dessen Teamkollege Oscar Piastri, der erst sein zweites Formel-1-Jahr bestreitet und aktuell den vierten Platz in der WM-Tabelle belegt, präsentiert sich in Bestform. Tatsächlich konnte der junge Australier in den jüngsten elf Rennen mehr Punkte als sein Teamkollege einfahren.

Der 23-Jährige aus Melbourne, der damit eine wichtige Rolle im Kampf um den Konstrukteurstitel spielt, erntet entsprechend viel Lob – auch von Gegner Verstappen, der auf die Frage, ob McLaren das stärkste Fahrer-Duo im Feld habe, erklärte: «Sicherlich, denn Oscar leistet grossartige Arbeit.»

«Wenn du in deinem zweiten Formel-1-Jahr steckst, gibt es noch viel zu lernen – in der Formel 1 und ganz generell. Er macht wirklich einen super Job und holt die nötigen Punkte für das Team, das derzeit unglaublich stark ist», weiss der dreifache Champion.

Verstappen ist sich sicher, dass der Ball nun bei seinem Red Bull Racing Team liegt. Er betonte gewohnt nüchtern: «Es liegt nun an uns, ihnen das Leben etwas schwerer zu machen. Wir müssen bei uns selbst ansetzen und schauen, dass wir das Tempo des Autos verbessern, und genau daran arbeiten wir auch.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0