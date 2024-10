Liam Lawson: Viel Zeit im Simulator verbracht 15.10.2024 - 16:54 Von Vanessa Georgoulas

© Red Bull Content Pool Liam Lawson

Beim nächsten Formel-1-Rennwochenende in Austin wird Liam Lawson erstmals auf dem Circuit of the Americas ausrücken. Der Neuseeländer freut sich auf die Premiere, nachdem er sich im Simulator darauf vorbereitet hat.