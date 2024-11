Max Verstappen: 3. im Sprint, aber kommt eine Strafe?

​Gegen Max Verstappen, den Drittplatzierten im Sprint von São Paulo, wird ermittelt: Er soll während der virtuellen Safety Car-Phase sein Auto unerlaubt neben Piastri gezogen haben. Setzt das eine Strafe?

Das wäre bitter. Verliert Max Verstappen den hart erkämpften dritten Rang im Sprint von São Paulo? Die Rennkommissare ermitteln derzeit, ob der dreifache Weltmeister während einer virtuellen Safety Car-Phase vor Schluss des 24-Runden-Rennens unerlaubt neben den Wagen von Piastri gezogen ist.

Sollte Verstappen tatsächlich ein Vergehen nachgewiesen werden, könnte das eine Fünfsekundenstrafe setzen. Damit wäre Platz 3 hinter den McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri futsch, Verstappen würde hinter Leclerc auf P4 ruschen und damit einen weiteren Punkt einbüssen auf seinen Jäger Norris.

Max fuhr einen guten Sprint, er zeigte hinter dem Ferrari-Fahrer Leclerc Geduld und ging schliesslich entschlossen vorbei. Zum Ende schien er dem zweitplatzierten Piastri näher zu rücken, aber dann kam wegen des stehengebliebenen Autos von Nico Hülkenber die virtuelle Safety Car-Phase.



Verstappen über sein Rennen: «Das Rennen war schwierig, aber ich freue mich über unseren Speed. Ich konnte mich gut hinter Charles halten, das macht Freude.»



«Leider hat es etwas lange gedauert, einen Weg vorbei an Leclerc zu finden. Denn er konnte vor mir den Heckflügel seines Autos flachstellen, da er nahe genug am McLaren vor ihm dran war.»



«Ich musste auf Fehler von Charles warten, und die kamen. Das habe ich ausgenutzt. Unser Speed im Rennen ist vielversprechend, aber für den Grand Prix gibt es viele Fragezeichen, angeblich kann es sogar regnen.»



«Am Freitag war ich mit meinem Auto gar nicht zufrieden. Das lief heute besser. Aber ich gehe davon aus, dass McLaren und Ferrari weiterhin auf eine Runde ganz stark sein werden. Dazu dürfen wir ja nicht vergessen, dass ich wegen des Einbaus eines neuen Motors noch um fünf Ränge zurück muss. Für mich wird es darum gehen, den Schaden in Grenzen zu halten.»





Sprint, São Paulo

01. Lando Norris (GB), McLaren, 29:46,045 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,497

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,656

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,224

06. George Russell (GB), Mercedes, +12,475

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +18,161

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,717

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +20,773

10. Alex Albon (T), Williams, +24,606

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +29,764

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +33,233

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +34,128

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +35,507

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +41,374

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +43,231

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +54,139

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,537

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +57,983

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motor





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 368 Punkte

02. Norris 323

03. Leclerc 296

04. Piastri 258

05. Sainz 244

06. Hamilton 189

07. Russell 180

08. Pérez 151

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Gasly 10

16. Magnussen 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 581 Punkte

02. Ferrari 546

03. Red Bull Racing 519

04. Mercedes 369

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 16

10. Sauber 0



Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren