Damon Hill-Vorwurf: «Verstappen zockt mit Methode»

​Damon Hill kritisiert Champion Max Verstappen vehement. Der 64-jährige Engländer wirft dem Niederländer vor: «Die aggressive Fahrweise von Max ist eine Zockerei mit Methode.» Verstappen reagiert kalt.

Max Verstappen ist in Mexiko zu hart gefahren gegen Lando Norris und hat dafür von den Rennkommissaren zwei Mal zehn Sekunden Strafe aufgebrummt erhalten. Noch im Fahrerlager der Interlagos-Rennstrecke wird kontrovers über die Fahrweise des dreifachen F1-Weltmeisters diskutiert.

Einer der lautesten Kritiker von Verstappen: Damon Hill (64), selber Formel-1-Weltmeister geworden, das war 1996. Der Engländer sagt als GP-Experte unserer Kollegen von Sky: «Max arbeitet mit den Mitteln der Einschüchterung und der Angst, aber ich glaube, dass seine Fahrweise auch eine Zockerei mit Methode ist.»

Der 22-fache GP-Sieger aus Grossbritannien begründet das so: «Manchmal zahlt sich ein solches Gebaren aus, und er kommt damit bei den Rennkommissaren durch.»

«Ich muss mich aber fragen: Ist das fair? Ist das korrekt? Steht nicht irgendwo im Regelwerk, dass sich ein Pilot auf der Strecke an Fairness halten sollte? Jemanden von der Piste zu drängen, finde ich unverzeihlich.»



«Letztlich hat sich ja auch nichts geändert. Max war schon immer so, seit er in die Formel 1 gekommen ist. Die FIA versucht das einzudämmen. Sie will gefährlich Situationen verhindern, wie etwa, dass ein Fahrer sein Auto in der Bremszone neu positioniert.»



Max Verstappen ist auf Kritik von Hill angesprochen worden, er, Max, könne gar nicht fair fahren. Verstappen kalt: «Ich höre nicht darauf, was solche vereinzelten Leute sagen. Ich ziehe mein Ding durch, ich bin dreifacher Weltmeister, ich weiss schon, was ich tue. Ich habe meine Meinung, aber die muss ich ja nicht mit allen teilen.»



Hill meint dazu: «Aber das ist doch genau ein Punkt – die Kritik kommt eben nicht von vereinzelten Leuten, sondern von fast allen. Die Leute wollen fairen Sport, sie wollen, dass die Fahrer vernünftig gegeneinander kämpfen. Wenn jeder so fahren würde wie Verstappen, dann wäre das doof und dumm, das würde sich doch keiner mehr anschauen.»





Sprint-Qualifying, São Paulo

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,899 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,928

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,153

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,219

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:09,257

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,443

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,622

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,941

09. Alex Albon (T), Williams, 1:10,078

10. Oliver Bearman (GB)), Haas, ohne Zeit

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:09,941

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:09,964

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10,024

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,275

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:10,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,978

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,052

18. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,121

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,280

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:12,978