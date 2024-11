Stuck: «Mick Schumacher bei Sauber/Audi – falsch!»

​Die deutsche Rennlegende Hans-Joachim Stuck (73) rät dem jungen Mick Schumacher dringend ab, 2025 GP-Fahrer von Sauber/Audi zu werden: «Da wäre er am falschen Ort, er hätte nicht den Hauch einer Chance.»

Auf der Liste möglicher Fahrer für 2025 steht bei Sauber/Audi-Teamchef Mattia Binotto auch der Name Mick Schumacher. Der in der Schweiz geborene Italiener Binotto kennt den jungen Schumacher aus gemeinsamen Tagen bei Ferrari, als Mick Mitglied der Fahrer-Akademie aus Maranello war.

Mick Schumacher 2025 bei Sauber/Audi, an der Seite von Nico Hülkenberg, das würden sich viele deutschen Fans wünschen. Sie glauben, dass Schumacher 2021 und 2022 unter Wert geschlagen worden ist, da kam Mick nicht über zwei Punktefahrten bei Grands Prix hinaus, als Achter in Silverstone und als Sechster auf dem Red Bull Ring. In jener Saison 2022 wurde Formel-2-Champion Schumacher WM-16.

Einer, der nicht will, dass die GP-Karriere von Mick ausgerechnet bei Sauber/Audi weitergeht, ist die deutsche Rennlegende Hans-Joachim Stuck. Der inzwischen 73 Jahre alte Grainauer (74 GP, zwei Mal Dritter) sagt bei Eurosport: «Da wäre er am falschen Ort.»

Der WM-Elfte von 1977 begründet das so: «Im ersten Jahr hätte er dort nicht den Hauch einer Chance. Diese Geschichte hat Mick doch schon mal durchgemacht, als Fahrer in einem Rennstall, der sich im Wiederaufbau befindet. Sauber/Audi braucht Zeit.»



«Ich sehe Mick bei jedem anderen Team, aber nicht bei Sauber/Audi. Weil er dort nicht jenen Standard vorfindet, den er bei anderen Rennställen hätte.»



Stuck macht dabei dem früheren Haas-Teamchef Günther Steiner grosse Vorwürfe: «Steiner hat Schumacher, der noch erste Erfahrungen sammelte, durch mangelnde Einfühlsamkeit und Dummheit kaputtgemacht. Er hat Mick sein Leben lang geschadet.»





