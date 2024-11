Lewis Hamilton: «Es war eine grosse Herausforderung»

Für Mercedes-Star Lewis Hamilton fand das Sprint-Qualifying auf dem Autódromo José Carlos Pace ein frühzeitiges Ende. Der siebenfache Weltmeister drehte die elftschnellste Runde und sprach hinterher Klartext.

Als Ehrenbürger von Brasilien wünschte sich Lewis Hamilton, seinen zahlreichen Fans zum Dank für deren leidenschaftliche Unterstützung eine starke Leistung auf dem Autódromo José Carlos Pace zu bieten. Doch in diesem Jahr hat der dreifache Interlagos-Sieger kein leichtes Spiel. Das zeigte sich bereits im Sprint-Qualifying, in dem er den Aufstieg ins SQ3 verpasste.

Hamilton, der sich mit dem elften Platz begnügen musste, sagte auf die Frage, wie die Session für ihn verlief: «Ziemlich schlecht, aber das ist ist ja in jedem Qualifying der Fall. Ich bin natürlich nicht glücklich mit dieser Performance, aber mir fehlte einfach das Vertrauen ins Auto, deshalb war das ganze Sprint-Qualifying eine grosse Herausforderung für mich.»

«Ich denke, die Bodenwellen waren für alle ziemlich schwierig und machten das erste Training sehr knifflig. Es fühlte sich auf den Geraden so an, wie 2022 in Baku – das Auto sprang viel rum. Wir fuhren dann im Sprint-Qualifying mit mehr Bodenfreiheit, und das hat das Fahren etwas erleichtert. Ich hatte also keine Schmerzen. Aber in den Kurven hüpfte das Auto stark, deshalb war es sehr schwer zu fahren», fuhr der Rekord-GP-Sieger fort.

Mit Blick auf das restliche Wochenende ergänzte der siebenfache Weltmeister aus dem Mercedes-Team: «Es ist, wie es ist, wenn ich im Sprint nach vorne kommen kann, ist es grossartig. Und wir werden schauen, was wir tun können, wenn wir vor dem GP-Qualifying ein paar Anpassungen vornehmen, um die richtige Balance zu finden.»

Sprint-Qualifying, São Paulo

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,899 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,928

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,153

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,219

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:09,257

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,443

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,622

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,941

09. Alex Albon (T), Williams, 1:10,078

10. Oliver Bearman (GB)), Haas, ohne Zeit

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:09,941

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:09,964

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10,024

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,275

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:10,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,978

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,052

18. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,121

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,280

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:12,978