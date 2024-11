Las-Vegas-GP im TV: Kein Sprint beim 3. US-Rennen

Zum zweiten Mal fährt die Formel 1 am kommenden Wochenende über den Las Vegas Strip. Warum ein Sprint-Event auf der Highspeed-Strecke in den kommenden Jahren aber unwahrscheinlich ist. Dazu: der TV-Plan.

30 Minuten, alles auf Rot oder Schwarz – jetzt zählt’s! Gerade in der Zocker-Metropole Las Vegas, berühmt für Casino und Showbusiness, könnte man sich einen kurzen und knackigen Sprint eigentlich sehr gut vorstellen. Doch dazu wird es wohl nicht kommen.

Bereits die anderen beiden US-GPs (Miami und Austin) sind in dieser Saison Sprint-Events gewesen. Ebenfalls gegen einen Sprint in Vegas würde sprechen, dass die Strecke noch sehr neu ist, die Bedingungen (gerade mit fallenden Nachttemperaturen) schwierig sind und die Fahrer jede Trainingsminute gebrauchen können. Fans und Fahrer haben auch noch gute Erinnerungen an das vergangene Jahr, als die Trainingszeiten verkürzt und verschoben wurden, weil sich ein Gullydeckel löste und den Ferrari von Carlos Sainz von unten zerschmetterte. An einem Sprintwochenende wäre der Zeitplan noch knapper und weniger flexibel.

Dazu kommt: Die Strecke in Vegas ist schnell, das Rennen im Vorjahr gewann Max Verstappen nach gerade mal 1:29:08,289 Stunden, obwohl mehrmals das Safety-Car rauskam und das Feld ausbremste.

Emily Prazer, kaufmännische Leiterin von Formel 1 und Las-Vegas-GP, sagte gegenüber Racer: «Das Rennen selbst fühlt sich wie ein Sprint-Rennen an.» Man habe sich das angeschaut und sei zu dem Entschluss gekommen, dass es in Bezug auf die Geschwindigkeit keinen großen Unterschied zwischen Rennen und Sprint geben würde.

Prazer sagte auch: «Ich denke, eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem letzten Jahr ist, wie wahnsinnig gut die Rennen waren. Ich denke also, wir können Austin und Miami den Sprint ruhig überlassen, weil bei uns sowieso so viel mehr los ist und wir uns in einer wirklich guten Position befinden. Wir fügen Rennen im Rahmenprogramm hinzu und hoffen, das in den nächsten Jahren fortsetzen zu können.»

Kein Sprint also – den kompletten Zeitplan mit allen TV-Zeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir aber hier für Sie zusammengestellt. In Deutschland überträgt wie immer Sky, in der Schweiz SRFzwei. In Österreich ist in Vegas der ORF an der Reihe, ServusTV zeigt ein Re-Live am Sonntagvormittag.

TV-Zeiten Großer Preis von Las Vegas:

