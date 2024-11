TV-Zeitplan und Wetter: Formel-1-GP von Las Vegas

Der Grand Prix in Las Vegas steigt in der US-Metropole bereits am Samstag. Für die Trainings müssen Fans hierzulande früh aufstehen. Für Samstag und Sonntag sind starke Windböen und niedrige Nachttemperaturen angesagt!

Am Wochenende meldet sich die Formel 1 endlich zurück! In Las Vegas beginnt der finale Triple-Header der Saison. In der Zocker-Metropole könnte Max Verstappen (Red Bull Racing) seinen vierten WM-Titel klarmachen (welche Platzierungen ihm reichen, lesen Sie hier).

Eine Besonderheit beim möglichen Finale um den WM-Titel: Das Rennen in Las Vegas wird ausnahmsweise am Samstag gefahren! Das Rennen startet um 22 Uhr Ortszeit am Samstag. Die Zeitverschiebung von Vegas nach Mitteleuropa beträgt aber neun Stunden. Bedeutet also, der GP findet hierzulande erst am Sonntag statt.

Alle Sessions finden in Vegas im Dunkeln statt. Vor 18.30 Uhr rollen in Vegas keine Autos, zwei Stunden nach Sonnenuntergang also. Das bedeutet auch: Die Temperaturen fallen rasant ab. Die vorausgesagten Tagestemperaturen sind für das Wochenende mit bis zu 25 Grad angenehm. Die Nachttemperaturen gehen jedoch bis zu 5 Grad runter. Bereits im Vorjahr bei dem Premierenrennen auf der neuen Strecke in der Zocker-Metropole hatten die niedrigen Temperaturen nach Einbruch der Dunkelheit für eine Schlitterpartie gesorgt.

Herausfordernd auch: Für Samstag und Sonntag sagt der von der FIA engagierte Wetterdienst MeteoFrance Windböen voraus: Am Samstag bis zu 45, am Sonntag bis zu 60 km/h.

Für Zuschauer in Europa ist der Las-Vegas-Grand-Prix ein Rennen für Frühaufsteher: Das erste und das dritte Training beginnen jeweils um 3.30 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit. Wer erst für die beiden entscheidenden Sessions, also Qualifying und Rennen, aufstehen möchte, kann es sich jeweils um 7 Uhr beim Frühstück gemütlich machen.

Wir haben für Sie die kompletten TV-Zeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengestellt. In Deutschland überträgt wie immer Sky, in der Schweiz SRFzwei. In Österreich ist in Vegas der ORF an der Reihe, ServusTV zeigt ein Re-Live am Sonntagvormittag.

TV-Zeiten Großer Preis von Las Vegas:

