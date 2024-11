Liam Lawson (Racing Bulls): «Kann es kaum abwarten»

Liam Lawson fährt diese Woche erstmals in Las Vegas. Letztes Jahr musste er noch zugucken, jetzt darf er selbst ran. Er freut sich auf das Flutlichtrennen – hat aber auch Respekt vor den schwierigen Bedingungen.

Für die übrigen Fahrer war das Vegas-Rennen 2023 eine Premiere – für Liam Lawson ist der Kurs über den Las Vegas Strip in diesem Jahr Neuland. Der Racing Bulls-Pilot fährt diese Woche sein erstes Rennwochenende in Las Vegas.

Lawson: «Ich kann es kaum abwarten, endlich in Vegas zu fahren. Ich war letztes Jahr vor Ort und habe mir gewünscht, zu fahren. Es ist also aufregend, jetzt in diese Woche zu gehen und zu wissen, dass ich diesmal im Auto sitzen werde.»

Lawson: «Der Ort ist ikonisch, die Strecke einzigartig. Es wirkt etwas schwierig mit vielen kombinierten Bremszonen. Es ist eine schnelle Strecke. Der lange Abschnitt über den Strip sollte Überholen möglich machen.»

Gefahren wird in Vegas im Dunkeln. Die ohnehin schon nicht sonderlich wüstenhaften Temperaturen fallen in der Nacht bis auf teilweise nur 5 Grad. Lawson: «Es wird relativ kalt werden, ähnlich wie im Vorjahr. Es wird definitiv eine Herausforderung. Ich freue mich aber total, unter Flutlicht zu fahren.»

Sein Teamkollege sieht es ähnlich. Yuki Tsunoda: «Es wird nachts sehr kalt, also wird es eine Herausforderung werden, die Bremsen und die Reifen im richtigen Fenster zu halten, sowohl auf dem langen Stint im Rennen als auch im Qualifying auf der schnellen Runde.»

Der Japaner: «Es ist eine ungewöhnliche Strecke. Sehr lang für einen Stadtkurs und mit überwiegend langsamen Kurven. Das Set-up wird also ein Kompromiss zwischen genug Downforce für Unterstützung beim Bremsen am Ende der drei langen Geraden und Traktion am Kurvenausgang, während man dabei nicht so viel Drag hat, dass die Geschwindigkeit auf den sehr schnellen Geraden leidet.»

Für die Racing Bulls geht es in den letzten drei Rennen der Saison um wichtige Plätze in der Konstrukteurs-Wertung. Das Team liegt aktuell an Rang 8, hat aber nur fünf Punkte Rückstand auf Alpine, die derzeit Sechster sind, nachdem sie mit 33 Punkten aus dem Brasilien-Wochenende einen großen Sprung gemacht hatten.

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Ricciardo 12

18. Bearman 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Sargeant 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0