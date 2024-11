Lando Norris: Zu wenig Unterstützung von McLaren?

Einige Formel-1-Experten werfen nach der Vorentscheidung von Brasilien die Frage auf, ob McLaren Lando Norris im WM-Kampf nicht genügend Unterstützung gegeben hat. Martin Brundle findet eine klare Antwort darauf.

Lando Norris fehlen drei WM-Runden vor dem Ende 62 Punkte auf Titelverteidiger Max Verstappen. Das liegt nicht zuletzt an den vielen Punkten, die der Brite im WM-Fight gegen den dreifachen Champion liegen liess. Auch die Entscheidung von McLaren, den WM-Zweiten nicht von Anfang an zu bevorzugen, kostete wertvolle WM-Zähler.

Deshalb sind sich einige Formel-1-Experten und Berichterstatter sicher: Das Traditionsteam aus Woking hätte den dreifachen GP-Sieger besser unterstützen und ihn bevorzugt behandeln sollen. So sind viele überzeugt, dass es falsch war, den Sieg in Ungarn Oscar Piastri zu überlassen, obwohl der Australier das Rennen angeführt und kontrolliert hatte, bevor das Team Norris zuerst an die Box holte und ihm dadurch zur Führung verhalf. Daraufhin wurde der 25-Jährige gebeten, den Platz seinem jungen Teamkollegen wieder zurückzugeben, was er schliesslich zähneknirschend auch tat.



Die Frage, ob solche Entscheidungen das Selbstvertrauen von Norris untergraben haben, wird deshalb immer wieder laut. Doch Martin Brundle ist sich sicher: Das Team hat alles getan, um den aktuellen WM-Zweiten zu unterstützen. Der frühere GP-Pilot und heutige «Sky Sports F1»-Experte betont: «Das ist ganz und gar nicht der Fall, denn Lando hat selbst sehr deutlich gemacht, dass er keine WM gewinnen will, indem er ständig Schützenhilfe von seinem Teamkollegen bekommt.»

«McLaren weiss auch, dass sie ein so grosses Talent wie Piastri nicht einfach als zweiten Mann im Team haben können, der bei jeder Gelegenheit den Kürzeren zieht. Es ist schwer, so etwas mental wegzustecken und dabei deine Glaubwürdigkeit und deinen guten Ruf zu bewahren», ist sich der Brite sicher.

«McLaren hat in diesem Jahr viel gelernt, denn sie kämpfen zum ersten Mal seit langer Zeit wieder an der Spitze und sie haben Lando sicherlich nicht eingebremst. Sie gaben ihm die jede Unterstützung und ein Auto, das sehr schnell ist», stellt Brundle fest. «Er muss nun das Beste aus sich, dem Team und seinem Auto herausholen und dann sehen wir, wo er am Ende steht. Sich auf ein anderes Auto zu konzentrieren, ist Energieverschwendung. Er muss sich auch für einen WM-Kampf im nächsten Jahr vorbereiten, denn wir alle wissen, dass uns eine grossartige Saison erwartet.»

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0