Nico Hülkenberg (Haas): Alles auf Rot für Platz 6

In der Zocker-Metropole Las Vegas startet die Formel 1 in die letzten drei Rennwochenenden der Saison. Im Kampf um WM-Platz 6 für Haas will Nico Hülkenberg alles auf Rot setzen. Die WM-Wertung ist eng.

Das drittletzte Formel-1-Rennen der Saison steht bevor – in Las Vegas!

Haas-Pilot Nico Hülkenberg sagt zur Lage bei seinem Team: «Es geht jetzt in die letzten drei Rennen der Saison. Wir wollen natürlich Platz 6 in der Konstrukteurs-WM zurückerobern.» Nach dem Doppel-Podium von Alpine in São Paulo war das französische Team mit der Mega-Ausbeute von 33 Punkten an einem Wochenende an Haas vorbeigezogen, hat nun drei Punkte Vorsprung auf das US-Team.

Hülkenberg über das Rennen: «Der erste Stopp des Triple-Headers ist mit Vegas eine einzigartige Strecke mit einer Kulisse, die nicht zu toppen ist. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Ich freue mich auf dieses Wochenende und werde diesmal alles auf Rot setzen.» Eine Referenz auf die Sin-City, die für ihre Casinos und die liberalen Glücksspielgesetze im US-Bundesstaat Nevada bekannt ist.

Auch Hülkenbergs Kollege Kevin Magnussen freut sich auf das Rennen in der Zocker-Metropole: «Ich mag die Strecke. Es ist cool, den Strip entlang zu rasen. Ich mag Straßenkurse sehr und Las Vegas ist ein ziemlich cooler Straßenkurs. Es gibt viel Highspeed, vielleicht nicht so technisch, aber man fährt sehr schnell um die Kurven und das ist aufregend. Wenn man den Strip entlang rast und Vegas so klar sieht, ist das ein cooles Gefühl.»

Er gibt aber zu bedenken: «Der Zeitplan ist trotzdem hart, es ist ein Rennen bis spät in die Nacht, sodass sich der gesamte Zeitplan in Richtung später Abend verschiebt und sich die Routine stark verändert.»

Teamchef Ayao Komatsu analysiert: «Ähnlich wie Baku ist es ein Stadtkurs mit langsamen Kurven und einer sehr langen Gerade.» Gemeint ist die 1,8 Kilometer lange Gerade über den Vegas Strip.

Komatsu: «Was jedoch ganz anders ist als in Baku, ist die Temperatur. Es ist ziemlich kalt, deshalb ist der Umgang mit den Reifen eine Herausforderung. Letztes Jahr gab es viele Zwischenfälle. Wir müssen also wachsam bleiben und jede Chance ergreifen, die sich ergibt, um Punkte zu holen.»

Im Kampf um Platz 6 könnte am Ende jeder Punkt entscheiden. Aktuell liegt Alpine mit 49 Punkten vorn, Haas folgt mit 46 und dahinter die Racing Bulls mit 44 Zählern auf Rang 8.

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Ricciardo 12

18. Bearman 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Sargeant 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0