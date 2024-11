Saison 2025: Diese Schwäche will Mercedes ausmerzen

Mercedes-Star Lewis Hamilton erklärte nach dem enttäuschenden zehnten Platz im GP von São Paulo, sein GP-Auto habe sich wie ein Stück Holz angefühlt. Ingenieur Andrew Shovlin sagt, wo das Team für 2025 nachlegen will.

Die restlichen drei WM-Runden der diesjährigen Saison will das Mercedes-Team nutzen, um möglichst viele Erkenntnisse über die aktuell grösste Schwäche des eigenen Formel-1-Renners zu gewinnen, wie das Team nach dem Brasilien-Wochenende betont. Für George Russell lief das jüngste Kräftemessen in Interlagos besser als für Lewis Hamilton.

Der jüngere der beiden Mercedes-Piloten punktete im Sprint als Sechster und im Rennen mit dem vierten Platz. Vor seinem Boxenstopp führte er den Grand Prix am Sonntag sogar an. Der siebenfache Weltmeister ging im Sprint als Elfter leer aus und schaffte es im GP dann als Zehnter gerade noch so in die Punkte. Danach beschwerte er sich, dass sich sein Dienstwagen wie ein Stück Holz angefühlt hatte.

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin verriet in seiner Analyse des Rennwochenendes in Brasilien, auf welche Schwäche sich das Team mit Blick auf die Saison 2025 konzentrieren will: «Wir neigen dazu, in den langsamen Kurven schwach zu sein, speziell, wenn es sich um eine Abfolge von Kurven handelt. Dann ist zu viel Bewegung im Auto, und das ist eine Schwäche, an der wir arbeiten müssen.»

Dass diese Schwäche durch das jüngste Update aus Brixworth, das in Austin eingeführt wurde, nicht ausgemerzt werden konnte, war keine Überraschung, beteuert der 51-jährige Brite: «Das haben wir auch nicht erwartet, es ging vielmehr darum, die Basis-Performance des Autos zu verbessern. Und wir sind angesichts unserer Beobachtungen zuversichtlich, dass die neuen Teile genau jene Auswirkung haben, die wir auch erwartet haben.»

«Wir sind uns aber auch sicher, dass es einige grundlegende Dinge gibt, die wir an diesem Auto in den Griff bekommen müssen. Wir sind im Moment sehr damit beschäftigt, dies mit Blick auf das nächste Modell zu schaffen und werden hoffentlich in der Winterpause die richtigen Änderungen vornehmen, damit wir im nächsten Jahr nicht mit diesen Schwächen zu kämpfen haben», fügt Shovlin an.

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0