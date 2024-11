Franco Colapinto: Las Vegas-Start nach Crash fraglich

​Qualifying zum Grand Prix von Las Vegas: Der Argentinier Franco Colapinto setzt seinen Williams heftig in die Mauer, wieder ein übler Crash. Noch ist unklar, ob er am Strassenrennen teilnehmen kann.

Das Qualifying zum Strassen-GP auf dem Las Vegas Strip Circuit musste unterbrochen werden: Böser Unfall von Franco Colapinto, schon wieder, denn der Argentinier hatte schon im Grand Prix von Brasilien Schrott abgeliefert.

Nachdem Colapinto in Q2 von Las Vegas mit dem linken Vorderrad an eine Mauer geraten war, schoss der Wagen rechts in die Pistenbegrenzung, der Aufprall war mit mehr als 50g so heftig, dass mehrere Beton-Elemente verschoben wurden!

Williams-Teamchef James Vowles: «Das war ein heftiger Unfall, das Auto wurde mit 50g verzögert, das ist wirklich übel. Obschon Franco schon bald aus den Pistenkrankenhaus entlassen wurde, wird erst am Samstagnachmittag hier vor dem Rennen entschieden, ob er am Grand Prix teilnehmen kann.»

Dazu braucht der 21-jährige Argentinier die Freigabe der FIA-Ärzte. Die werden vor allem prüfen, ob nicht der Verdacht auf Gehirnerschütterung besteht.

Vowles weiter: «Während bei uns fieberhaft die Arbeit läuft, um aus dem mitgebrachten dritten Chassis ein neues Auto aufzubauen, steht die Gesundheit unseres Piloten im Mittelpunkt. Teile eines Rennwagens können repariert werden, gewisse Verletzungen eines Menschen brauchen Zeit. Wir werden später darüber informieren, wie es weitergeht.»



Die Williams-Mechaniker sind wirklich nicht zu beneiden: sechster schwerer Unfall in den letzten Rennwochenenden von Mexiko, Brasilien und Las Vegas. Den tapferen Schraubern gelang ein kleines Wunder, für das Wochenende in den USA zwei fahrtüchtige Autos auf die Räder zu stellen. Und nun das.





Qualifying, Las Vegas

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,312 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,410

03. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,664

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,783

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,797

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,008

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,029

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,033

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,062

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:48,106

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,221

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,297

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,566

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,749

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:34,257

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,155

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:34,258

18. Alex Albon (T), Williams, 1:34,425

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:34,430

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,484