Max Verstappen (5.): «Das hat mich überrascht»

Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen drehte im Qualifying zum GP in Las Vegas die fünftschnellste Runde. Der Red Bull Racing-Star erklärte hinterher, warum er damit ziemlich zufrieden ist, und was ihn überrascht hat.

Für Max Verstappen verlief das Qualifying in Las Vegas erfreulich, denn der dreifache Weltmeister konnte sich bei der Zeitenjagd vor seinem WM-Rivalen Lando Norris klassieren. Der Niederländer drehte die fünftschnellste Runde, sein Gegner aus dem McLaren-Team blieb 0,211 sec langsamer und reihte sich auf der sechsten Position ein.

Damit hatte Verstappen nicht gerechnet, wie er nach der Session einräumte: «Ich bin ziemlich happy, denn wir stehen vor McLaren, was mich ehrlich gesagt überrascht hat», erklärte der 27-Jährige, der sich bereits im Strassenrennen in Las Vegas zum Weltmeister küren kann. Spekulationen darüber will er aber nicht anstellen.

«Das ist schwer zu sagen», winkte Verstappen auf Nachfrage nach seinem Titelgewinn in der Spieler-Metropole ab. «Im Renntrimm sahen McLaren und wir nicht so stark aus, im Vergleich zu anderen Teams kämpften wir mit dem Reifenabbau. Natürlich ist seit dem Training viel passiert und einige dürften einiges verändert haben. Deshalb wird erst die Zeit zeigen, wie unsere Performance aussieht.»

«Wir haben unser Bestes gegeben und ich habe das Gefühl, dass wir wirklich gut zusammengearbeitet haben. Wir haben auch viel ausprobiert, um die richtige Richtung zu finden, und ich denke, wir haben auch den richtigen Weg fürs Qualifying eingeschlagen. Es ist nur leider klar, dass es nicht reichte, um im Kampf um die Pole ein Wörtchen mitreden zu können», betonte der Niederländer.

Qualifying, Las Vegas

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,312 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,410

03. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,664

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,783

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,797

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,008

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,029

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,033

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,062

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:48,106

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,221

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,297

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,566

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,749

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:34,257

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,155

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:34,258

18. Alex Albon (T), Williams, 1:34,425

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:34,430

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,484