Fred Vasseur: «Jeder hat heute Fehler gemacht»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur zog nach dem Qualifying in Las Vegas eine positive Zwischenbilanz. Der Franzose weiss: Die GP-Stars hatten bei der Zeitenjagd auf dem Strassenkurs kein leichtes Spiel.

Das Ferrari-Team konnte im vergangenen Jahr die Pole in Las Vegas bejubeln, das Rennen entschied aber Red Bull Racing-Star Max Verstappen für sich. In diesem Jahr darf George Russell nach einer starken Runde auf dem Strassenkurs von der besten Startposition ins Rennen starten, neben ihm wird Carlos Sainz versuchen, die Führung zu übernehmen.

Der letztjährige Polesetter Charles Leclerc muss sich diesmal von Startplatz 4 nach vorne kämpfen. Und das hat einen einfachen Grund, wie Fred Vasseur gegenüber «F1TV» erklärt: «Wir haben im vergangenen Jahr viel Aufwand betrieben, um unser Renntempo zu verbessern. Und weil alles auch seine schlechten Seiten hat, bedeutete dies, dass wir einige Kompromisse bei der Qualifying-Performance hinnehmen mussten.»

«Aber das ist schon gut so, denn im Rennen werden die Punkte vergeben. Und die Startplätze 2 und 4 sind ganz okay und eine gute Ausgangslage. Im vergangenen Jahr haben wir die Pole geholt, aber am Ende war Max derjenige, der das Rennen gewonnen hat. In diesem Jahr wollen wir das Rennen gewinnen», fügte der Teamchef der Roten kämpferisch an.

Und Vasseur verteidigte die Form von Leclerc, der im entscheidenden Moment nicht fehlerfrei geblieben ist: «Ich denke, heute hat jeder Fehler gemacht, denn das waren extreme Bedingungen mit den tiefen Temperaturen und dem kaum vorhandenen Grip. Das Wichtigste kommt noch, und ich denke, es wird genügend Gelegenheiten zum Überholen geben. Wenn ich mich nicht irre, war Las Vegas im vergangenen Jahr der GP mit den meisten Überholmanövern. Das heisst, es ist noch alles möglich.»

Qualifying, Las Vegas

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,312 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,410

03. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,664

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,783

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,797

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,008

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,029

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,033

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,062

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:48,106

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,221

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,297

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,566

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,749

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:34,257

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,155

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:34,258

18. Alex Albon (T), Williams, 1:34,425

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:34,430

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,484