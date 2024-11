Lando Norris (6.): «Wir haben etwas mehr erwartet»

«Wir kämpften in jeder Kurve mit einem anderen Problem», sagte McLaren-Star Lando Norris nach dem Qualifying in Las Vegas. Der WM-Rivale von Max Verstappen sprach auch über seine immer kleiner werdende Titelchance.

Das Qualifying in Las Vegas lief für Lando Norris und sein McLaren-Team nicht ganz so gut, wie es das Team erwartet hatte. Dies gestand der WM-Zweite, der mit Max Verstappen um den Titel kämpft, nach getaner Arbeit. Norris, der die sechstschnellste Runde drehte und sich mit etwas mehr als zwei Zehntelsekunden Rückstand hinter seinem Rivalen einreihte, sagte: «Wahrscheinlich waren die Top-3 oder Top-4 diesmal nicht in Reichweite.»

«Mercedes war das ganze Wochenende hindurch schneller als alle anderen, soviel steht fest. Ferrari war auch vorne dabei und sowohl wir als auch Red Bull Racing sind leistungsmässig ein ganzes Stück dahinter – das hat sich auch im Qualifying gezeigt», analysierte der 25-jährige Brite.

«Wir hatten etwas mehr erwartet», räumte Norris unumwunden ein. «Vielleicht wäre das auch möglich gewesen, wenn wir eine gute Runde hinbekommen hätten. Aber wir kämpften in jeder Kurve mit einem anderen Problem», fügte Norris seufzend an. «Es ist schwierig, die richtige Balance zwischen Zeitgewinn und der Überschreitung des Limits zu finden.»

Zu seiner immer dünner werdenden Chancen auf den WM-Titel sagte der McLaren-Pilot: «Ich werde natürlich mein Bestes geben – dafür bin ich ja hier. Ich werde sicher nicht aufgeben, auch wenn die Chance extrem klein ist. Aber ich gebe in jedem Rennen alles, egal, ob ich um den WM-Titel kämpfe oder nicht. Uns erwartet auch ein langes Rennen, da kann alles passieren. Wir sind auf den Geraden sehr schnell, ich hoffe, dass uns das helfen wird.»

Qualifying, Las Vegas

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,312 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,410

03. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,664

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,783

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,797

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,008

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,029

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,033

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,062

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:48,106

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,221

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,297

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,566

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,749

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:34,257

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,155

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:34,258

18. Alex Albon (T), Williams, 1:34,425

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:34,430

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,484