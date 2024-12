Biber auf der Strecke? Kurioser Tsunoda-Funk

Racing Bulls-Pilot Yuki Tsunoda erlebte im Katar-GP ein kurioses Funk-Missverständnis: Er verstand eine Warnung seiner Ingenieure falsch – und dachte, es sei ein Biber auf der Rennstrecke mitten in der Wüste.

Racing Bulls-Pilot Yuki Tsunoda kam in Katar auf Platz 13 ins Ziel – hatte danach aber Wildes zu berichten.

Nach dem Rennen verriet er in der Medienrunde, dass er ein ziemlich lustiges Funk-Missverständnis mit seinem Team hatte. Mitten im Rennen lag plötzlich ein einsamer vom Sauber von Valtteri Bottas abgefallener Spiegel auf der Strecke. Das teilte sein Team dem sympathischen Japaner mit – der verstand aber etwas völlig anderes.

Tsunoda: «Meine Ingenieure haben mir gesagt: Da ist ein Biber. Aber warum ist da ein Biber im Nahen Osten? Wie ist das möglich? Okay, vielleicht eine Überraschung durch die globale Erderwärmung, die eine Menge interessanter Sachen auf der Erde auslöst.»

Von Spiegel zu Biber? Auf Englisch sind sich «mirror» und «beaver» klanglich tatsächlich recht ähnlich. Mit dem manchmal ruckeligen Funk auf der Strecke kann man sich da schon mal verhören. Also doch kein Biber in der Wüste!

Neben der Oryxantilope, dem Nationaltier Katars, leben übrigens nur wenige Säugetiere in Katar. Im Wüstenklima leben unter anderem Schakale, Hasen, Wüstenigel, Füchse, Hyänen und Gazellen. Dazu viele Vögel und Meerestiere. Aber keine Biber. Ein entfernter Verwandter des Bibers, das Murmeltier, ist in Kanada ein regelmäßiger Gast an der Rennstrecke. In Montreal wird auf der Ile Notre Dame gefahren, wo Murmeltiere heimisch sind.

Zurück zum Katar-GP: Der lief für Tsunonda leider gar nicht nach Plan. Der Japaner: «Es war ein hartes Rennen. Wir hatten einen guten Start und ich wusste, dass es unsere beste Chance war, Positionen gutzumachen. Aber danach fehlte uns einfach das Tempo und wir haben Positionen verloren. Wir werden uns das als Team zusammen anschauen und aus den Daten für die Zukunft lernen.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4