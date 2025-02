Franco Colapinto: Erster Test im GP-Renner von Alpine

Im vergangenen Jahr kämpfte Franco Colapinto noch im Williams um WM-Punkte, mittlerweile ist er der Test- und Reservefahrer des Alpine-Teams. Seine ersten Kilometer im Alpine-Renner hat er bereits zurückgelegt.

Dass Franco Colapinto über den nötigen Speed verfügt, um es mit den Formel-1-Stammfahrern aufnehmen zu können, bewies der schnelle Argentinier bereits im vergangenen Jahr. Als er nach dem Zandvoort-Wochenende das Steuer des in Ungnade gefallenen Williams-Piloten Logan Sargeant übernehmen durfte, nutzte er die Chance, um im Scheinwerferlicht der Königsklasse zu glänzen.

Bei seinem GP-Debüt in Monza schaffte er es zwar nicht in die Punkte, dennoch konnte er mit seiner Aufholjagd von Startplatz 18 auf Rang 12 glänzen. Beim darauffolgenden Kräftemessen in Baku holte er seine ersten vier WM-Zähler. In Singapur verpasste er die Top-10 als Elfter nur knapp, und sorgte dafür in Austin mit dem zehnten Platz und einem weiteren WM-Punkt für Wiedergutmachung. Bei den folgenden fünf Rennwochenenden ging der 21-Jährige dann leer aus.

Mit seinen Auftritten weckte Colapinto dennoch das Interesse vieler Teamchefs. Und weil beim Williams-Team kein Platz für den schnellen Nachwuchsfahrer war – das Team tritt mit Alex Albon und dem bisherigen Ferrari-Star Carlos Sainz an – wechselte er zur Alpine-Mannschaft. Dort nimmt er zwar vorerst nur auf der Reservebank Platz. Die Beobachter sind sich aber sicher: Das Werksteam des französischen Autobauers Renault hat Grösseres mit ihm vor. Und viele prophezeien, dass Colapinto noch vor dem Jahresende den Platz von GP-Rookie Jack Doohan einnehmen wird.

Seine ersten Alpine-Kilometer hat Colapinto bereits in dieser Woche abgespult: Am Mittwoch rückte er auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im A523 von 2023 aus. Auch Doohan war in Spanien im Einsatz, doch Details über das Testprogramm und etwaige Rundenzeiten hat der Rennstall aus Enstone nicht kommuniziert. Bemerkenswert ist aber, dass Alpine-Sonderberater Flavio Briatore auf seinem Instagram-Account ein Video veröffentlicht hat, auf dem Colapinto, und nicht etwa Doohan zu sehen ist.

Das dürfte die Gerüchte um einen baldigen Fahrer-Wechsel bei Alpine weiter anfachen, denn Briatore hat bereist klargestellt, dass in Sachen Fahrerwahl nichts in Stein gemeisselt ist. Im Gespräch mit der Zeitung «Le Parisien» erklärte er etwa: «Sicher ist nur der Tod. Wir beginnen die Saison mit Pierre und Jack, das garantiere ich. Danach gucken wir in der Saison mal. Meine Aufgabe besteht darin, dem Rennstall zu ermöglichen, gute Ergebnisse einzufahren. Wenn ein Fahrer keine Fortschritte macht oder keine Resultate bringt, dann wird er ausgewechselt.»

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat