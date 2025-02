Williams: Botschafter Button, Villeneuve, Chadwick

​Der traditionsreiche Williams-Rennstall (drittältestes Formel-1-Team nach Ferrari und McLaren) hat neben Jenson Button und Jamie Chadwick den Kanadier Jacques Villeneuve als Markenbotschafter verpflichtet.

Am 10. Februar 2025 bestätigt Williams Racing: Formel-1-Weltmeister Jenson Button und Jamie Chadwick werden auch in der Saison 2025 als Botschafter für das Team tätig sein. Mit der Aufnahme von Jacques Villeneuve, dem Fahrerweltmeister von 1997, wird die Verbindung zwischen der berühmten Geschichte des Teams und seiner ehrgeizigen Zukunft weiter gestärkt.

Der Kanadier Jacques Villeneuve sicherte sich 1997 den vorderhand letzten Fahrer-Weltmeistertitel für Williams und kehrt nun in das Team zurück, das sich auf dem Weg zur Rückkehr an die Spitze der Formel 1 befindet.

Seinen F1-Titel holte der Sohn des legendären Gilles Villeneuve bereits in seinem zweiten Jahr in der Königsklasse, zwei Jahre nachdem er die IndyCar-Meisterschaft gewonnen hatte. Jacques eroberte 1997 sieben Grand-Prix-Siege und beendete die Meisterschaft mit fast doppelt so vielen Punkten wie sein nächster Konkurrent, sein Williams-Teamkollege Heinz-Harald Frentzen.

Jenson Button, der im Jahr 2000 sein F1-Debüt bei Williams gab, feiert in diesem Jahr den 25. Jahrestag dieses Meilensteins; im selben Jahr, in dem die Formel 1 selbst ihr 75-jähriges Bestehen feiert.



Jenson kehrte 2019 in die Williams-Familie zurück und verbindet sein Engagement bei dem Team, das ihm seinen Start ermöglichte, mit einer erfolgreichen Sportwagen- und Fernsehkarriere.



Jamie Chadwick, dreimaliger Champion der W Series und Gewinner eines Indy NXT-Rennens, ist seit 2019 Teil der Williams Racing Familie. Williams bot Jamie ihre erste Gelegenheit, ein F1-Auto zu fahren, als sie sich beim Goodwood Festival of Speed 2023 ans Steuer von Keke Rosbergs FW08C setzte. Zusätzlich zu ihrer Position als Botschafterin erfüllt sie auch die Rolle der F1 Academy Adviser, wo sie im zweiten Jahr in Folge Lia Block bei der Fortsetzung ihrer frühen Karriere in Einsitzern unterstützen wird.



James Vowles, Teamchef von Williams: «Es ist ein Privileg, Jenson, Jacques und Jamie für 2025 im Team zu haben. Zusammen verkörpern sie dieses Kult-Team perfekt – die Geschichte, die wir geschrieben haben, unsere stolze Tradition, in künftige Champions zu investieren und ihnen den Zugang zum Motorsport zu ermöglichen, sowie unseren Ehrgeiz und unsere Entschlossenheit, erneut Geschichte zu schreiben. Jenson und Jacques debütierten mit Williams in der Formel 1 und wurden Weltmeister, während Jamie als Williams-Rennfahrer und Mentor von Lia die Grenzen für Frauen im Motorsport durchbrochen hat. Wir freuen uns sehr, sie als Teil des nächsten Kapitels der Williams-Geschichte zu haben.»



Jacques Villeneuve: «Williams war ein wichtiger Teil meines Lebens, an den ich viele schöne Erinnerungen habe. Ich freue mich sehr, wieder Teil der Familie zu sein und dabei zu helfen, das Erbe des Teams zu feiern und gleichzeitig seine Zukunft zu unterstützen.»



Jenson Button: «Williams hat mir meine erste Chance in der Formel 1 gegeben, und es ist unglaublich, dass wir in diesem Jahr 25 Jahre seit diesem Debüt feiern können. Botschafter für dieses Team zu sein, ist ein Privileg, und ich freue mich darauf, weiterhin zu seinem Erbe und seiner Zukunft beizutragen.»



Jamie Chadwick: «Williams war in den letzten vier Jahren ein wichtiger Teil meiner Karriere und meines Weges im Motorsport. Ich bin stolz darauf, das Team auch im Jahr 2025 zu repräsentieren, mich als Fahrer weiterzuentwickeln und die nächste Generation von Rennfahrern, die die F1 Academy durchlaufen, zu betreuen.»