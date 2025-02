Lando Norris: Vorfreude auf Duell mit Lewis Hamilton

Weil Lewis Hamilton im Ferrari auf Punktejagd gehen wird, rechnen viele Experten damit, dass der siebenfache Champion um den Titel mitkämpfen wird. Lando Norris würde ein Spitzenduell gegen seinen Landsmann begrüssen.

Auch im vergangenen Jahr war Max Verstappen der WM-Titel nicht zu nehmen. Der Red Bull Racing-Star sicherte sich die vierte WM-Krone in Folge schon beim drittletzten Kräftemessen in Las Vegas, McLaren-Pilot Lando Norris musste sich mit dem zweiten Rang begnügen. Der Spitzenkampf um den Gesamtsieg in der Team-Wertung wurde aber letztlich zwischen Ferrari und McLaren ausgetragen, wobei Letztere die Nase vorn behielten und zum ersten Mal seit 1998 die Eroberung des Konstrukteurspokals feiern durften.

Und weil das Formel-1-Regelwerk in diesem Jahr weitestgehend stabil bleibt, gehen auch viele davon aus, dass McLaren und Ferrari beim Kampf um den WM-Titel erneut ein Wörtchen mitreden können. Die britischen Experten träumen bereits von einem Spitzenkampf zwischen Norris und Ferrari-Neuzugang Lewis Hamilton.

Und auch Norris hätte nichts gegen ein Duell gegen den erfolgreichsten GP-Piloten in der Geschichte des Sports einzuwenden, wie er bei seinem Auftritt in der ITV-Show «This Morning Show» beteuert hat. «Wenn ich auf der Strecke bin, dann macht das keinen Unterschied», erklärte er, als er auf seinen neuen Gegner in Rot angesprochen wurde.

«Wenn du auf der Strecke bist, dann geht es dir mit allen gleich. Natürlich gibt es immer Leute, bei denen du ein paar Extra-Meter Spielraum lässt, und auch welche, gegen du gut kämpfen kannst. Und Lewis ist einer davon. Ich freue mich darauf, in diesem Jahr wieder öfter mit ihm kämpfen zu können. Es ist eine Ehre, gegen einen Fahrer wie ihn anzutreten, und ich finde das immer aufregend», fügte Norris an.

«Ich will mich beweisen», stellt der 25-Jährige klar. «Und er will sich natürlich auch beweisen, und er wird weiterkämpfen, bis er der Formel 1 den Rücken kehren wird.» Den Teamwechsel des 40-Jährigen bezeichnet der vierfache GP-Sieger als «coole Story». «Einige haben Zweifel geäussert und gesagt, dass dies vielleicht nicht der richtige Schritt sei. Aber ich würde an seiner Stelle wahrscheinlich dasselbe machen.»



Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat