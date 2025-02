Lewis Hamilton: «Darauf habe ich sehr lange gewartet»

Formel-1-Star Lewis Hamilton kann es gar nicht fassen, dass er nun in Ferrari-Rot um WM-Punkte, Siege und vielleicht auch den achten WM-Titel kämpfen wird. Er betont: «Ich wusste, dass ich etwas Neues brauche.»

Mit seinen 40 Jahren ist Lewis Hamilton der zweitälteste Fahrer im Formel-1-Feld – nur Altmeister Fernando Alonso ist noch älter. Dennoch startet der siebenfache Weltmeister so frisch wie schon lange nicht mehr in die neue Saison. Denn mit dem Wechsel von Mercedes zu Ferrari schlägt er ein neues Kapitel in seiner GP-Karriere auf.

Vor der Streckenpremiere seines ersten Dienstwagens aus Maranello sagt der WM-Siebte des Vorjahres: «Das ist ein unglaublich wichtiger Tag für mich. Es ist das erste Mal, dass ich Teil einer Auto-Präsentation von Ferrari bin und ganz ehrlich, darauf habe ich schon sehr lange gewartet. Es war schon aufregend, dieses Jahr in Angriff zu nehmen, das Formel-1-Werk zum ersten Mal zu sehen, erstmals in einem Formel-1-Ferrari Gas zu geben und das ganze Team zu treffen.»

«Dass wir alle zusammen an einem Projekt arbeiten, an diesem neuen Auto, ohne zu wissen, wie es sein wird, ist an sich schon sehr aufregend. Und wenn du dann erlebst, wie leidenschaftlich und entschlossen jeder Einzelne hier ist, und dass jeder bei Ferrari den gleichen Traum hat, das fühlt sich immer noch etwas surreal an», erzählt der 105-fache GP-Sieger.

«Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, jemals diese Chance bei Ferrari zu bekommen. Ich bin sehr dankbar dafür und stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein. Und das hier wird mein erster Dienstwagen in Rot. Ich habe nun einige Male ältere GP-Autos von Ferrari fahren dürfen, die für andere Fahrer gebaut wurden. Aber dieser Renner hier wurde für mich und Charles konstruiert. Das alleine ist schon unglaublich cool», schwärmt Hamilton.

«Wir haben schon Anfang 2024 den Wechsel verkündet und entsprechend viel Zeit hatte ich, um viele Fragen zu beantworten und mir viele Gedanken darüber zu machen, wie es werden wird, wie das Werk aussehen und wie die Leute sein werden. Und auch wenn ich versuche, ohne Erwartungen an etwas Neues heranzugehen, so war es letztlich so viel mehr, als man sich vorstellen kann. Das Team ist unglaublich gross, die Leidenschaft ist stark und wenn du das als Teammitglied spürst, ist es erst richtig greifbar», berichtet der Rekord-GP-Sieger.

«Schon im Werk zu sein, ist ein grosses Vergnügen, wir arbeiten her bis 10 Uhr Nachts und keiner will nach Hause gehen, weil jeder so entschlossen ist, das Projekt zum Erfolg zu führen. Und es ist eine steile Lernkurve, die wir zusammen haben. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass es hart wird, und das ist es auch. Aber wir Arbeiten an etwas Grossem, und das behalte ich im Hinterkopf. Ich lerne jeden Tag viel Neues und ich schätze, ich wusste, dass ich etwas Neues brauche. Ich wusste, dass ich diese neue Herausforderung nötig hatte. Und richtig bewusst wurde mir das, als ich hier angekommen bin, ich laufe hier immer mit einem breiten Lächeln im Gesicht rum, jeden Tag, wenn ich zur Arbeit komme, strahle ich, das Ganze fühlt sich sehr erfrischend an», ergänzt Hamilton.

Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat