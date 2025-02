WM-Titel im Visier? Kampfansage von Lando Norris

Lando Norris musste sich im vergangenen Jahr mit dem zweiten WM-Rang hinter Champion Max Verstappen begnügen. Der McLaren-Star übt sich rückblickend aber nicht in Selbstkritik. Stattdessen gibt er sich selbstbewusst.

Er erntete den lautesten Applaus bei der Formel-1-Show in der O2-Arena in London: Lando Norris, Publikumsliebling der Briten, durfte sich über viel Zuspruch bei der Präsentation der Lackierungen der neuen Formel-1-Renner für die anstehende Saison freuen. Sein Dienstwagen wurde schon enthüllt, in einer Sonderlackierung wurden die ersten Meter in der vergangenen Woche auf dem Silverstone Circuit abgespult.

Nun wurde der Look, in dem das Auto des Weltmeister-Teams in dieser Saison glänzen wird, der Öffentlichkeit präsentiert. Und Norris erklärte dazu: «Es ist grossartig, die neue Lackierung zu sehen, die eine Weiterentwicklung der letztjährigen Titel-Farben darstellt. Ich bin mir sicher, die Fans lieben die traditionellen Elemente, die das Design umfasst. Ich freue mich schon darauf, damit bei den Testfahrten in Bahrain auf die Strecke zu gehen.»



Der Triumph in der Konstrukteurswertung habe den Erfolgshunger nicht gestillt, betonte der 25-jährige Brite: «Es war grossartig, mit dem McLaren-Team, mit dem ich meine ganze bisherige Formel-1-Karriere bestritten habe, diesen Gesamtsieg zu feiern, und der Erfolgshunger ist nach wie vor sehr gross. Ich hoffe, dass ich den Schwung der letzten beiden Jahre mitnehmen und in diesem Jahr gleich beide WM-Titel gewinnen kann.»

Auf seine Chancen angesprochen gab sich Norris kämpferisch. Er relativierte zunächst: «So knapp ging der WM-Fight im vergangenen Jahr nicht aus, Max hatte immer die Nase vorn.» Im gleichen Atemzug ergänzte er: «Aber ich habe diesen Winter sehr hart gearbeitet, genauso wie das Team, das im vergangenen Jahr einen unglaublichen Job gemacht hat. Wenn wir es in diesem Jahr schaffen, so in die Saison zu starten, wie wir im vergangenen Jahr aufgehört haben, dann sollten wir um den Titel kämpfen können.»

Rückblickend kommt keine Reue auf, auf die Frage, ob er irgendetwas anders machen würde, wenn er könnte, erklärte der WM-Zweite des Vorjahres: «Ehrlich gesagt, würde ich das nicht. Denn ich gab in jeder Situation mein Bestes.» Gleichzeitig stellte er klar: «War die Arbeit, die ich geleistet habe, gut genug? Darauf lautet die einfache Antwort: Nein. Ich nehme das hin und stelle sicher, dass ich in diesem Jahr einen noch besseren Job abliefern werde.»

