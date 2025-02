Lewis Hamilton: «Haben früher als geplant aufgehört»

Ferrari-Star Lewis Hamilton drehte am letzten Testtag in Bahrain 47 Runden. Der siebenfache Weltmeister belegte in der Tageszeitenliste nur Platz 6, in der kombinierten Zeitenliste war er der Zweitschnellste.

Für Lewis Hamilton endete der letzte Testtag auf dem Bahrain International Circuit vorzeitig. Das Team stellte eine Anomalie in der Telemetrie fest, und entschied als Vorsichtsmassnahme, den Nachmittagseinsatz des siebenfachen Weltmeisters vorzeitig zu beenden. Später war zu hören, dass wohl ein Hydraulik-Problem das verfrühte Test-Ende bei den Roten verursacht hatte.

Der Brite hatte zu diesem Zeitpunkt 47 Runden gedreht und damit 254 km zurückgelegt. Damit belegte er am Ende des Tages den sechsten Platz. Über die drei Testtage schaffte er 162 Runden, was nahezu drei Renndistanzen entspricht. Mit seiner persönlichen Bestleistung am zweiten Testtag schaffte er es auf der kombinierten Zeitenliste auf den zweiten Platz hinter Spitzenreiter Carlos Sainz.

Danach erklärte der 105-fache GP-Sieger: «Das waren alles in Allem ein paar tolle Testtage, und wir haben als Team grosse Fortschritte machen können. Wir mussten heute zwar früher als geplant aufhören, und das Wetter blieb den ganzen Test hindurch recht unberechenbar.»

«Aber so läuft es bei den Testfahrten manchmal, und wir haben dennoch viele wertvolle Informationen sammeln können, die wir nun bis zum Saisonstart nutzen können, um weitere Fortschritte zu erzielen. Das ganze Team hat super gearbeitet und ich freue mich nun schon auf das erste Rennen in Melbourne. Ich kann es kaum erwarten, mit diesem Team in die Saison zu starten», schwärmte der WM-Siebte des Vorjahres.

Bahrain-Wintertest, Freitag, 28. Februar

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 min (91 Runden)

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (81)

03. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (137)

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (84)

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (84)

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,345 (47)

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (87)

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (103)

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,811 (66)

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:30,888 (61)

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,943 (57)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,239 (61)

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,699 (34)

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,726 (69)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,761 (73)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,084 (82)

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,147 (35)

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (59)





Bahrain-Wintertest, 26.–28. Februar 2025

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 (DO)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (DO)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (DO)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 (FR)

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (FR)

06. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (FR)

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (DO)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (FR)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (FR)

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (DO)

11. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (DO)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (DO)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,430 (MI)

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (FR)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,675 (DO)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (DO)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (FR)

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (DO)

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (DO)

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (FR)



MI = Zeit vom Mittwoch, 26. Februar

DO = Zeit vom Donnerstag, 27. Februar

FR = Zeit vom Freitag, 28. Februar