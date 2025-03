Lewis Hamilton (Ferrari): Noch zehn Jahre Formel 1?

​Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton tritt als 40-Jähriger zur ersten GP-Saison mit Ferrari an. Damit ist der Engländer ein Oldie. Aber er selber sieht sich überhaupt nicht so.

Wenn am 16. März 2025 in Melbourne die Startampel erlischt zum Grossen Preis von Australien, dann tritt Lewis Hamilton im reifen Alter von 40 Jahren erstmals mit Ferrari an.

Wie sind diese 40 einzuordnen? Seit 1966 und Jack Brabham hat kein Fahrer in den 40ern mehr einen WM-Titel gewonnen. Der letzte GP-Sieger Ü40 war Nigel Mansell 1994 in Australien, auch schon mehr als dreissig Jahre her.

Der gleiche Mansell hat über seinen englischen Landsmann Lewis Hamilton und dessen Verbleib in der Königsklasse gesagt: «Wie lange Lewis in der Formel 1 an den Start gehen wird, das hängt ganz alleine von ihm selber ab und davon, wie stark sein inneres Feuer lodert.»

Derzeit brennt das lichterloh, denn Hamilton hat in den letzten Wochen wiederholt betont, wie erfrischt und elektrisiert er durch seinen Wechsel zu Ferrari ist. Die Italiener haben das so nie bestätigt, aber in der Vollgasbranche gilt als sicher, dass Lewis bei Ferrari für 2025 und 2026 unterzeichnet hat, mit gegenseitiger Option für 2027.



Wie lange sieht sich Hamilton selber noch in der Formel 1? Als der 105-fache GP-Sieger der Marke 40 entgegenstrebte, gab der Brite zu: «Als ich 2007 in die Formel 1 kam, hätte ich mir nie träumen lassen, welche Erfolge ich feiern darf und wie lange ich hier bleiben würde.»



In einem ausführlichen Interview mit dem Magazin Time fügt Hamilton zum Thema Altern hinzu: «Altern spielt sich im Kopf ab, natürlich altert auch mein Körper, aber ich werde geistig nie ein alter Mann sein.»



«Was ich derzeit sagen kann – der Ruhestand ist nicht auf meinem Radar. Ich könnte hierbleiben, bis ich 50 bin, wer weiss. Ich bin der erste und einzige schwarze Fahrer, der jemals in diesem Sport gefahren ist. Ich bin anders aufgestellt, ich habe viel durchgemacht. Man kann mich nicht mit einem anderen 40-jährigen Formel-1-Fahrer in der Geschichte vergleichen, weder mit einem früheren noch mit einem aktuellen; denn sie alle sind nicht wie ich.»



«Ich bin hungrig, getrieben, ich habe keine Frau und keine Kinder – ich konzentriere mich auf eine Sache, und das ist das Gewinnen. Das ist meine erste Priorität.»





Bahrain-Wintertest, 26.–28. Februar 2025

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 (DO)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (DO)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (DO)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 (FR)

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (FR)

06. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (FR)

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (DO)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (FR)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (FR)

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (DO)

11. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (DO)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (DO)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,430 (MI)

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (FR)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,675 (DO)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (DO)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (FR)

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (DO)

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (DO)

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (FR)



MI = Zeit vom Mittwoch, 26. Februar

DO = Zeit vom Donnerstag, 27. Februar

FR = Zeit vom Freitag, 28. Februar