Max Verstappen/Lando Norris: Witz über Bar-Schlägerei

​Haben sich Weltmeister Max Verstappen und GP-Sieger Lando Norris in einer Bar eine Schlägerei geliefert? Natürlich nicht. Die beiden Ausnahme-Racer ziehen Gerüchte über ihre Feindschaft durch den Kakao.

Zwischen Red Bull Racing-Star Max Verstappen und McLaren-Ass Lando Norris ging es 2024 zwischendurch richtig zur Sache – mit fliegenden Fahrzeugteilen und danach mit heftigen gegenseitigen Anschuldigungen. Ihre Freundschaft wurde beim Duell um den WM-Titel auf eine harte Probe gestellt.

Aber wie ist das heute? Wo stehen die zwei vor der Saison 2025, wenn davon auszugehen ist, dass der vierfache Champion Max Verstappen (27) durch den vierfachen GP-Sieger Lando Norris (25) mindestens so viel Gegenwind erhalten wird?

Klar sind diese Fragen im Rahmen der Formel-1-Wintertests am Bahrain International Circuit gestellt worden. Max Verstappen hat nicht gezögert mit einer gepfefferten Antwort, und Norris stieg auf den Ulk spontan ein.

Max mit todernster Miene: «Einfach grauenvoll, unser Verhältnis. Wir kommen überhaupt nicht mehr miteinander aus. Das hat seinen Tribut gefordert. Grosses Drama, grosse Probleme.»



Lando: «Wir hatten auch diese Bar-Schlägerei unlängst.» (Beide wohnen in Monte Carlo, M.B.)



Max: «Ja, man musste uns hinausbegleiten.»



Dann wurde der WM-Zweite von 2024 Lando Norris ernst: «Nein, alles ist in Ordnung. Wir freuen uns auf die kommenden Duelle. Aber es geht in der nächsten Saison ja nicht nur um uns, da werden auch Andere mitmischen, und das macht es für alle aufregender.»



«Ich weiss, dass da einige beinharte Duell auf uns warten. Einige davon werden nicht so ausgehen, wie ich es gerne hätte oder wie Max das gerne hätte. Aber wir sind Racer, und wir kommen miteinander klar. Ich weiss, jeder hat seine eigenen Ansichten darüber, was korrekt ist oder eben nicht. Aber Fakt bleibt – wir respektieren einander.»



Max auf die Frage, ob er noch etwas beifügen wolle: «Nein, das ist alles sehr schön formuliert.»





Bahrain-Wintertest, 26.–28. Februar 2025

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 (DO)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (DO)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (DO)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 (FR)

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (FR)

06. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (FR)

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (DO)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (FR)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (FR)

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (DO)

11. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (DO)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (DO)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,430 (MI)

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (FR)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,675 (DO)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (DO)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (FR)

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (DO)

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (DO)

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (FR)



MI = Zeit vom Mittwoch, 26. Februar

DO = Zeit vom Donnerstag, 27. Februar

FR = Zeit vom Freitag, 28. Februar