Andrea Stella (McLaren): Keine vier Top-Teams mehr?

​Für zahlreiche Fans und Fachleute gelten McLaren und Lando Norris als Favoriten für die WM-Titel 2025. McLaren-Teamchef Andrea Stella seinerseits nach den Wintertests ein wenig vorsichtiger.

Für McLaren-CEO Zak Brown ist alles ganz einfach: «Unser Ziel für 2025 besteht darin, den Konstrukteurs-Titel erfolgreich zu verteidigen und mit Lando Norris in der Fahrer-WM um einen Rang vorzurücken.» Wir ergänzen: Der Engländer wurde 2024 WM-Zweiter hinter Max Verstappen (Red Bull Racing).

Inzwischen haben wir die dreitätigen Wintertests auf dem Bahrain International Circuit hinter uns, und es gilt für die hellen Köpfe der Königsklasse, was in der Antike Sokrates in den Mund gelegt wurde: Ich weiss, dass ich nichts weiss.

Das wahre Kräfteverhältnis in der Formel 1 lautet jedenfalls gewiss nicht Williams vor Ferrari, Mercedes, Red Bull Racing und dann erst McLaren.

McLaren-Teamchef Andrea Stella meint: «Wir haben erkannt, dass es definitiv einige Autos gibt, die in der Lage sind, sehr gute Rundenzeiten zu erzielen; Rennwagen, die meiner Meinung nach absolut konkurrenzfähig sind. 2024 zeigte sich, dass vier Rennställe in der Regel die Nase vorn hatten, aber vielleicht müssen wir vor dem Hintergrund des stabilen Reglements jetzt mit etwas Neuem rechnen – nämlich damit, dass sich da der eine oder andere zusätzliche Rennstall einmischen wird.»



«Ich habe gesehen, dass in Bezug auf die eine schnelle Runde neben den Top-Vier offenbar mit Williams zu rechnen sein muss. Aber ich spreche hier nur das Offensichtliche aus, denn ich bin sicher, dass jeder die entsprechenden Daten gesehen hat.»



Der 54-jährige Italiener weiter: «Es war interessant, dass Williams zum Beispiel im zweiten Sektor der Bahrain-Strecke sehr stark war, und dort geht es nicht nur ums Bremsen und Beschleunigen. Das ist ein Sektor auch mit einigen mittelschnellen Kurven. Für mich ist das ein Hinweis darauf, dass Williams sich in diesem Bereich verbessert haben könnte.»



«Wir werden jetzt mal die ganzen GPS-Daten auswerten und sehen, wie die alle im Vergleich aussehen. Es geht nicht nur um Sektoren- und Rundenzeiten. Man muss das schon ein wenig genauer durchleuchten.»



«Ich habe schon im letzten Teil der Saison 2024 erkannt, dass sich das Formel-1-Feld zusammenschiebt. Und diese Tendenz wird sich meiner Ansicht nach in der kommenden Saison 2025 fortsetzen.»





Bahrain-Wintertest, 26.–28. Februar 2025

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 (DO)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (DO)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (DO)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 (FR)

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (FR)

06. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (FR)

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (DO)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (FR)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (FR)

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (DO)

11. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (DO)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (DO)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,430 (MI)

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (FR)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,675 (DO)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (DO)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (FR)

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (DO)

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (DO)

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (FR)



MI = Zeit vom Mittwoch, 26. Februar

DO = Zeit vom Donnerstag, 27. Februar

FR = Zeit vom Freitag, 28. Februar