Charles Leclerc: Versprechen an Lewis Hamilton

Das Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc liess sich auf der Piazza Castello in Mailand von den Tifosi feiern. Charles Leclerc gab dabei seinem neuen Teamkollegen ein Versprechen, das die Fans entzückt.

Das Ferrari-Team hat den WM-Fight gegen die McLaren-Mannschaft im vergangenen Jahr knapp verloren. Für die Tifosi stehen die Roten aber immer an erster Stelle. Entsprechend leidenschaftlich feiern die italienischen Fans ihre Helden aus Maranello. Das zeigte sich auch beim jüngsten Event der Scuderia auf der Piazza Castello in Mailand.

Dort fanden sich mehr als 20.000 Fans ein, um Charles Leclerc, Lewis Hamilton und Teamchef Fred Vasseur zu feiern. Bei der Fahrer-Präsentation, die Sponsor UniCredit möglich gemacht hat, kamen sie voll auf ihre Kosten. Nicht nur, dass Leclerc und Hamilton im 2019er-Ferrari SF90 und im 2021er-Modell SF21 zu Demozwecken ausrückten und eine Show inklusive Doughnuts und Burnouts hinlegten.

Die beiden Fahrer und auch der Teamchef meldeten sich hinterher zu Wort. Erst bedankte sich Vasseur auf Italienisch für die Unterstützung der Anwesenden. Dann erklärte er in Englisch: «Dieser Ort ist wirklich etwas ganz Besonderes und solche Veranstaltungen erinnern uns daran, wie stark die Leidenschaft für unser Team ist. Wir sind bereit für eine aufregende Saison und ich kann versprechen, dass wir unser Bestes geben.»

Ein Versprechen gab auch Leclerc an seinen neuen Teamkollegen ab. Erst sagte er: «In Mailand haben wir einmal mehr eine unglaubliche Atmosphäre erlebt. Dass wir diese grosse Liebe direkt zu spüren bekommen, motiviert uns noch mehr für die anstehende Saison. Wir haben in diesem Winter härter denn je gearbeitet, um in bestmöglicher Form anzutreten, und wir hoffen, dass wir ein paar starke Ergebnisse einfahren können – vielleicht schon beim Saisonauftakt in Australien.»

Der Monegasse bewies auch seine Liebe zur italienischen Kultur, indem er in die Nationalhymne mit einstimmte. Und er versprach dem siebenfachen Weltmeister an seiner Seite, dass er ihm den Text in dieser Saison beibringen wird.

Hamilton erklärte mit blick auf die GP-Renner F2004 und und 248 F1 (von 2006), die den Fans gezeigt wurden: «Es ist etwas ganz Spezielles, eine Veranstaltung wie diese in Rot erleben zu dürfen, und ich freue mich, mit euch vor diesen historischen GP-Rennern zu stehen, in denen auch Michael Schumacher auf Punktejagd gegangen ist.»

Die Saison sei jetzt schon unvergesslich, fuhr der 40-Jährige fort. «Und ich kann es kaum erwarten, mit diesem aussergewöhnlichen Team auf die Strecke zu gehen. Ich denke, wir haben alle Zutaten, damit wir um den WM-Titel kämpfen können. Und ich glaube auch, dass ihr Fans unser Extra-Antrieb sein könnt. Ich hoffe, wir werden viel Spass zusammen haben.»

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat