Fernando Alonso: Verstappen ist vor Vettel & Hamilton

​Formel-1-Star Fernando Alonso lobt am Bahrain International Circuit, was Weltmeister Max Verstappen seit Jahren zeigt. Er vergleicht den Niederländer mit anderen Champions wie Sebastian Vettel und Lewis Hamilton.

Max Verstappen versucht 2025, seinen fünften WM-Titel in Folge zu erringen. Das hat vor ihm nur einer geschafft – der grosse Michael Schumacher.

Am GP-Wochenende der Saison hat Aston Martin-Star Fernando Alonso über die Qualitäten verschiedener Formel-1-Weltmeister gesprochen und vergleicht dabei auch die Ära Sebastian Vettel (vier Titel in Folge) mit jener von Lewis Hamilton (sechs Titel in sieben Jahren) und nun mit jener von Max Verstappen (vier Titel in Folge).

Der 43-jährige Spanier sagt: «Ich schätze, Max ist der Beste. Das sage ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Er hat ein Niveau erreicht, auf dem wir Anderen nicht sind.»

Mit Bezug auf den Grand Prix von Japan fährt Alonso über Verstappen fort: «Ich mag es, wenn ein Pilot nicht mit dem besten Auto gewinnt, und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es gab einige Phasen der Dominanz in den letzten 20 Jahren, mit fabelhaften Fahrern und herausragenden Teams, aber ich finde, ihre Siege waren manchmal ein bisschen zu einfach.»



«Bei Max ist es so – abgesehen von 2023 hatte er es mit viel Gegenwind zu tun. Letztes Jahr hatte er einige starke Konkurrenten und auch dieses Jahr hat er sehr konkurrenzfähige Gegner. So wie auch 2021 mit Lewis.»



«Alle Titel, die Max bisher gewonnen hat, abgesehen von 2023, waren von mehr Widrigkeiten geprägt als die letzten beiden Ären der Champions.» (Also von Hamilton und Vettel vor Verstappen.)



Der 32-fache GP-Sieger Alonso weiter: «Max ist ein überragender Fahrer und beweist das jedes Wochenende, also Hut ab. Ich denke, dass die Runde, die er in der Quali von Suzuka gezeigt hat, nur ihm zu verdanken ist. Das Auto ist eindeutig nicht auf dem Niveau, um unter einem anderen Fahrer eine Pole-Position zu erreichen, vielleicht würden es Andere nicht mal unter die besten Fünf schaffen, aber er bringt es fertig, diese magischen Runden und magischen Wochenenden zu fahren.»



«Ich selber habe das auch schon erlebt. Ich habe mit dem dritt- oder viertschnellsten Auto um WM-Titel gekämpft. Unterm Strich ist das sehr schwierig. So wie es für mich schwierig war, Vettel zu schlagen, so hoffe ich für Max, dass er bis zum Ende kämpfen kann, aber Red Bull Racing muss dafür das Auto verbessern.»



«Ich schätze, nicht alle Leute da draussen anerkennen, wie schwierig das ist und dass jedes Wochenende perfekt sein muss, um ein Spitzenergebnis zu erringen. Aber Max macht das ein ums andere Mal. Ob er am Ende den Titel erfolgreich verteidigen kann, werden wir sehen. Aber ich hoffe für ihn, dass er erneut Weltmeister wird.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0