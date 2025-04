Andrea Stella (McLaren): So nimmt er Norris in Schutz

​Formel 1-WM-Leader Lando Norris hat in Bahrain über seine Schwierigkeiten gesprochen und wieso er sich nicht perfekt einbringen kann. Sein McLaren-Teamchef Andrea Stella findet das ganz normal.

Das ganze Bahrain-Wochenende wirkte WM-Leader Lando Norris nicht wie einer, der unterschütterlich und geradlinig seinem ersten Titel entgegenstrebt. Vielmehr patzte der Engländer gleich mehrmals, während sein McLaren-Stallgefährte Oscar Piastri den Grand Prix von Pole-Position aus gewann.

Nach dem Rennen sprach Norris lange über seine Probleme an Bord des derzeit besten Formel-1-Rennwagens. Die Art und Weise, wie der Brite mit seinen Schwierigkeiten umgeht, hat Kritik erzeugt. Aber McLaren-Teamchef Andrea Stella eilt Norris zur Seite.

Der Italiener sagte im Anschluss an den vierten WM-Lauf: «Es gibt hier etwas Wichtiges zu betonen, das ich an Lando bewundere und das mich als Teamchef sehr privilegiert und glücklich macht – dass er ein Mensch ist, der dazu neigt, die Schuld auf sich zu nehmen.»



«Das war nach dem Rennen gleich wie nach Q3 des Qualifyings, als er die Runde nicht hinbekommen hat – da hebt er die Hand und sagt sofort, ‘hey, das war nicht euer Problem, das war ich’.»



«Wir wissen, dass wir einige Änderungen am Rennwagen vorgenommen haben, die Lando das Leben ein bisschen schwerer gemacht haben. Wir wissen, was das technisch bedeutet. Lando passt sich daran an. Möglicherweise hat sich das Ganze ein bisschen mehr auf Oscars Seite verschoben, und wir arbeiten gemeinsam daran, dass sich Lando wieder besser einbringen kann.»



Die ganze Aufregung um die angebliche Selbst-Geisselung von Norris kann Andrea Stella nicht nachvollziehen: «Ich habe verschiedene mehrfache Weltmeister erlebet. Aber ich habe noch keinen von ihnen gesehen, der sich in einer Situation wohlfühlt, wenn er mit dem Auto etwas machen möchte, aber das Fahrzeug nicht genau das tut, was er will. Das ist eine unangenehme Situation, aber die Art und Weise, wie Lando durch diese Situation navigiert, ist aus inhaltlicher Sicht die gleiche wie bei Champions, die ich bei der Arbeit sehen konnte.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6